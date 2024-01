Esta es la acusación contra reconocido cirujano procesado por la muerte de una paciente

En 2019 se tejió una trama fatídica que, según la Fiscalía, culminó con la muerte de Gloria Cecilia Peña Herrera, una ciudadana colombiana, de 62 años, que buscaba realizarse operaciones estéticas en manos del reconocido cirujano Alan Albeiro González Varela, y las médicas Ana Julieta Hernández Barrios y Valezca Adriana Mujica Rojas. La Fiscalía los acusó de homicidio culposo.



Audiencia de imputación contra el cirujano Alan González en 2022. Foto: Audiencia de imputación de cargos

En enero de 2019, Peña Herrera, residente en Estados Unidos, decidió someterse a una transformación estética a manos del renombrado cirujano plástico Alan Albeiro González Varela. Sin embargo, lo que inició como un deseo de cambio terminó en una serie de eventos desafortunados que la llevaron a la muerte.



Todo comenzó el 18 de febrero de 2019, cuando la paciente, con antecedentes médicos críticos, fue evaluada por González.



"La occisa tenía una enfermedad valvular y un reemplazo valvular que implicaba un alto riesgo de sufrir embolias sistémicas, ya que, sobre una válvula intervenida quirúrgicamente, la posibilidad de formación de trombos que puedan viajar por la circulación aumenta significativamente", se lee en el escrito de acusación que presentó la Fiscalía y al que tuvo acceso EL TIEMPO.



Según la Fiscalía, a pesar de conocer su delicada condición cardiaca, el cirujano no solo optó por procedimientos estéticos, sino que también programó la cirugía para el 27 de febrero, "sin esperar los resultados de un segundo examen cardiaco".

Alan Albeiro González, médico cirujano. Foto: Archivo particular.

Esta cadena de decisiones continuó cuando, ante la detección de un posible trombo auricular, González no retrasó la intervención quirúrgica y recetó laxantes para la preparación de la misma. La cirugía se llevó a cabo el 27 de febrero de 2019, a pesar de las advertencias de la anestesióloga sobre los riesgos inherentes a la salud de Peña Herrera.



"Ante la posición de su médico cirujano, convencida de su profesionalismo, reconocimiento e idoneidad, ella se sometió sin duda a la práctica de los procedimientos quirúrgicos, por lo cual ese mismo 25 de febrero de 2019 le pagó al imputado, y este recibió la suma correspondiente a $24.400.000.00 como contraprestación por la realización de las tres cirugías mencionadas, esto es, lipcabdominoplastia, blefaroplastia y pexia de cola de cejas", dijo el ente acusador.



La situación se complicó cuando, tras sufrir una taquicardia intraoperatoria, González decidió suspender parte de la cirugía. Sin embargo, solo entonces decidió esperar los resultados del segundo examen cardíaco que había ignorado previamente.

Cirugía Plástica (Foto de referencia). Foto: FCV

"El imputado hizo una cirugía sin tomar todas las precauciones necesarias para prevenir complicaciones durante y después de la cirugía", enfatizó la Fiscalía.



Así continuó, tras recibir indicaciones de anticoagulación, Peña Herrera fue sometida a procedimientos estéticos adicionales por parte de los médicos Ana Julieta Hernández Barrios y Valeska Adriana Mujica Rojas. Estos actos, realizados antes de iniciar el tratamiento anticoagulante, desafiaron las recomendaciones médicas y aumentaron el riesgo para la paciente.



"No contentos con esta situación en la que se elevó el riesgo permitido en la actividad médica, al no acatar la sugerencia del cardiólogo en punto a iniciar cuanto antes la anticoagulación, este riesgo se mantuvo latente en el tiempo, tal como se evidencia por historia clínica", dijo la Fiscalía.



Y añadió que "la paciente recibió varias sesiones de este tipo de terapias los días 6 de marzo, 7 de marzo, 8 de marzo, 11 de marzo, 18, 20, y así progresivamente hasta el día 17 de abril. Por lo cual estuvo sin tratamiento anticoagulante (esencial para su vida) desde el 6 de marzo, que fue ordenado, hasta el 17 de abril; es decir, más de un mes y medio sin iniciar terapia de anticoagulación plena que requería, para salvaguardar su vida".

Escrito de acusación de la Fiscalía contra Alan Albeiro González Varela. Foto: Archivo particular.

Finalmente, el 25 de abril de 2019, Peña Herrera sucumbió a un trombo mesentérico y otras complicaciones, que podrían haberse evitado con un manejo médico adecuado.



"La Fiscalía General de la Nación no cuestiona la idoneidad ni trayectoria de los hoy acusados, la que reprocha es el manejo dado a la paciente, al retardar el inicio del anticoagulante, al desatender las indicaciones dadas por el cardiólogo, solo con el fin de realizar procedimientos estéticos no vitales para la señora Gloria Cecilia Peña Herrera", indicó el ente acusador.



Y enfatizó que a "la postre conllevó a un aumento no permitido del riesgo inherente en la actividad médica, que lo convierte entonces en un riesgo prohibido, el cual hoy es penalmente reprochable a los acusados".



Asimismo, el ente acusador sostiene que Alan Albeiro González, Ana Julieta Hernández Barrios y Valezca Adriana Mujica Rojas, como profesionales de la salud, ignoraron deberes objetivos de cuidado, retardaron el inicio del tratamiento necesario y desatendieron las indicaciones médicas, resultando en la acusación formal por homicidio culposo.

