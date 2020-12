Aprovechando permiso para salir de la cárcel 26 internos delinquieron

El miércoles pasado, el barrio La Fachada, en el sur de Armenia, despertó con la noticia de una masacre en la que fueron asesinados cuatro jóvenes y resultó herido un bebé de 8 meses.



Aunque el presunto responsable, Carlos Ándres López Gaviria (alias el Paisa), fue capturado por la Fiscalía horas después del crimen, hubo un hecho que llamó la atención de las autoridades: López está condenado a 34 años de prisión por un homicidio, y habría aprovechado un permiso de 72 horas para cometer la masacre.

Este caso, aunque excepcional, no es el único. Según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en 2020 han sido capturadas 26 personas privadas de la libertad cuando cometían delitos durante su permiso de 72 horas.



Se trata de un beneficio para salir de la cárcel sin vigilancia a estudiar o trabajar, y está establecido en el artículo 147 del Código Penitenciario, para aquellos presos de mediana seguridad que hayan cumplido al menos una tercera parte de su pena, no hayan registrado tentativa de fuga ni tengan requerimientos de autoridades judiciales.



Si bien la captura de López Gaviria se logró antes de que se fugara desde el aeropuerto de Pereira, la efectividad de las autoridades no siempre es igual.



A principios de diciembre, en Cúcuta, apresaron a Jhon Jairo Durán, quien en enero de este año habría robado y asesinado a un hombre durante su permiso, pero logró escabullirse de la justicia por once meses.



(Le podría interesar leer: Huellas en esfero, clave para identificar a asesino de Wilfrido Murcia)



Según información de la Fiscalía General, hasta noviembre de este año han sido recapturadas 6.344 personas que se han fugado de su centro de reclusión, hospital o del sitio en el que cumplían la prisión domiciliaria.

Así como se presentan casos tan graves y tan lamentables como este, también son muchos los procesos exitosos de personas que tienen una efectiva resocialización FACEBOOK

TWITTER

Problema de fondo

Para el abogado penalista Camilo Burbano, la cuestión no se centra en el permiso de 72 horas, sino en que “el sistema penitenciario y carcelario colombiano no cumple la función primordial para la cual está creado, que es la resocialización de las personas privadas de la libertad.



Según explica, las condiciones carcelarias del país dificultan estos beneficios, dado que en los centros de reclusión los internos son sometidos a violaciones de derechos humanos, adquieren nuevos conocimientos delictivos y no siempre tienen una oportunidad de desarrollar una capacidad productiva o de educación, lo que, en algunos casos, deriva en la comisión de delitos durante los periodos sin vigilancia y por fuera de las prisiones.



De seguro le puede interesar: A través de esta línea puede denunciar corrupción en las cárceles)



Para Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, en un sistema penitenciario sobrepoblado y hacinado como el nuestro, es necesario que las personas puedan irse resocializando a través de figuras como los permisos, la prisión domiciliaria o la libertad condicionada.



Según explica, casos como el de la masacre de Armenia son producto de la falta de control y seguimiento –que, aclara, son imposibles de llevar a cabo, considerando la alta población carcelaria del país–, pero son casos excepcionales. “Así como se presentan casos tan graves y tan lamentables como este, también son muchos los procesos exitosos de personas que tienen una efectiva resocialización”, asegura Bernate.

Puntos por mejorar

El abogado Camilo Burbano sostiene que hay tres aspectos claves para mejorar la situación penitenciaria y evitar que se presenten más hechos delictivos como el de Armenia.



El primero es que el sistema carcelario no tiene los suficientes recursos, ni plata ni personal, para realizar un control eficaz de los reclusos que, si existiera, contrarrestaría la reincidencia.



(Le sugerimos leer: En redada contra extorsión carcelaria capturan a miembros del Inpec)



En segundo lugar, el abogado subraya que hay “un populismo punitivo exacerbado”, es decir que existen varios delitos que llevan a muchas personas a estar privadas de la libertad, y no siempre con la necesidad adecuada. Por último, dice Burbano, existe una deuda histórica de garantizar el respeto de los derechos fundamentales en el interior de las cárceles, para que se logre cumplir con la resocialización de los presos.



JUSTICIA

También le recomendamos:

-'Por mi crimen no puedo ver a mi hija y dejé a otros niños sin mamá'-Presos usaban 'duendes' para 'hacer brujería' desde las cárceles