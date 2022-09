El proceso judicial que se le abrió a Aida Victoria Merlano por su supuesto enriquecimiento ilícito tendrá una cita clave este jueves. A las 2:30 de la tarde se espera que inicie la audiencia de imputación de cargos en su contra.



Esta es la tercera vez que la hija de la excongresista Aida Merlano Rebolledo es citada a este caso, pues en anteriores ocasiones se han presentado diferentes obstáculos que han impedido seguir con el curso de las diligencias. El último, por ejemplo, se presentó el pasado lunes, día en el que se pidió correr la audiencia porque Aida Victoria no tenía apoderado.



Ese 19 de septiembre, el abogado Harold José Vega, quien en anteriores ocasiones ha representado a la influencer condenada por ayudar a su mamá a fugarse, manifestó que no tenía "el poder para actuar en la diligencia. Yo fui su abogado en audiencias pasadas; sin embargo, aún no me he reunido con la señorita Aida Victoria Merlano. Por eso me contacté con ella, y me dice que solicita el aplazamiento porque fue notificada el día viernes, con un día hábil".



Este proceso se destapó al mismo tiempo que su condena a siete años y medio por el favorecimiento de fuga y el uso de menores para la comisión de delitos, caso referente al escape que protagonizó la excongresista el 1.° de octubre de 2019.



La imputación de cargos tiene que ver con una compañía del sector de la construcción en la que se menciona el nombre de José Antonio Manzaneda. Él es el papá de Aida Victoria, y lo que buscan establecer las autoridades es si a través de la empresa ella se enriqueció de manera ilícita.



Lo que se conoce es que la empresa se llama Esaid SAS y que su registro está en Barranquilla. En todo el proceso, Aida Victoria ha dicho que su patrimonio ha sido obtenido de manera lícita, algo que verifican las autoridades.



