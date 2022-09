Este 6 de septiembre, un juez dio sentido de fallo condenatorio en contra de Aida Victoria Merlano Manzanero por haber ayudado en la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlno Rebolledo, quien huyó de un consultorio odontológico en Bogotá en octubre de 2019.



Aunque aún falta conocer el fallo completo con el monto de la condena, para lo cual se citó una audiencia el 13 de septiembre, se conoció el video de la diligencia judicial en la que Aida Victoria fue sentenciada, en la cual, además, el juez deja en claro los motivos de su decisión.



En la audiencia, el funcionario judicial primero escuchó los alegatos de conclusión de las partes, luego se refirió al odontólogo Javier Cely y expuso que lo encontraba inocente, por lo cual sería absuelto de los dos delitos por los que fue procesado.



Pero en el caso de Aida Victoria, para el juez su participación fue determinante en la huida de Merlano, para lo cual usó a su hermano menor de edad para cometer el delito.



De acuerdo con el togado, la cuerda roja que usó Merlano en su huida fue ingresada al consultorio odontológico en el morral que llevaba en la espalda su hijo menor de edad.



Dentro de las imágenes presentadas por la Fiscalía en el juicio, se puede observar una donde el odontólogo Cely abraza a Merlano, momentos antes de que la excongresista se escapara. Foto: Captura de pantalla. Fiscalía.

En su decisión, el juez citó testimonios de dragoneantes del Inpec que estaban ese día, así como de funcionarios de la clínica odontológica, quienes señalaban que el joven y su hermana estaban muy "atentos" con su mamá, y que él salía constantemente a hablar con las dragoneantes y auxiliares del consultorio como para distraerlos.



Dijo, así mismo, que la excongresista buscó un momento con sus hijos en el consultorio "para obtener de ellos lo que requería", es decir, la soga.



Así mismo, señaló que, según el testimonio de una dragoneante, Aida Merlano sí fue requisada al salir de la prisión y no le encontraron nada, pese a que la excongresista, que testificó en este juicio, afirmó que ella llevaba la soga amarrada en su cuerpo, debajo de una faja.



Esta es la soga que habría utilizado Aída Merlano para poder escapar. Foto: Archivo particular

Inequívocamente, con la participación de su hermano, suministraron a su mamá la soga y los guantes como elementos sin los cuales ella no hubiera podido fugarse: juez.

"Expresamente refirió que le requisó el torso, el brasier, el cuello, la pretina, y que no llevaba faja, aclarando incluso que a las reclusas no se les permite tener faja", dijo el juez al citar el testimonio de una dragoneante.



Y continuó diciendo: "Luego, si la soga y los guantes de ninguna manera pudieron salir del centro de reclusión, por ninguna manera se le suministraron a la señora Aida Merlano Rebolledo por ninguna otra persona diferente a los dos hijos", señaló el juez.



Por ello dijo que la conclusión era evidente: "La soga y los guantes los llevaba el joven dentro del bolso al cual se ha hecho referencia. Siendo ello así, para el despacho es evidente la responsabilidad penal de Aida Victoria Merlano Manzanera en la comisión de estos dos delitos".



El funcionario judicial también se refirió al testimonio de la excongresista, quien dijo que su fuga la planeó una organización criminal de la Costa y dijo que el hecho de que hubiera intervenido una red criminal nada le resta a la responsabilidad de Aida Victoria.



"El solo hecho de haberse puesto de acuerdo con su hermano, utilizar a su hermano menor de edad, sabiendo ella de su minoría de edad, sencillamente la conclusión para quien se pronuncia se ofrece evidente", dijo el juez.



Seguidamente dijo que sin más consideraciones, Aida Victoria sería condenada por fuga de presos y uso de menores para la comisión de delitos agravado por cuanto "inequívocamente, con la participación de su hermano, suministraron a su mamá la soga y los guantes como elementos sin los cuales ella no hubiera podido fugarse, habida consideración de que para ello tuvo que descender considerables metros de altura".

