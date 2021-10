Aida Victoria Merlano habla de la posibilidad de ir a prisión

Aida Victoria Merlano subió un video en sus redes sociales en el que se sinceró sobre sus emociones y sobre cómo afronta el delicado proceso penal por el cual podría ser condenada a 21 años de cárcel si se demuestra que ayudó a su madre, la exsenadora Aida Merlano, a fugarse mientras le adelantaban un procedimiento odontológico en el norte de Bogotá en octubre de 2019.

En el video, Aida Victoria señaló que vive desde hace dos años con la idea de que puede ir a prisión en medio de dicho proceso judicial.



“Yo todos los días me levanto sabiendo que tengo un proceso en el que, de ser declarada culpable, me van a meter presa 21 años”, afirmó.



La influenciadora dijo en el clip que aunque tiene prohibiciones legales para dar detalles de su proceso judicial, sí puede referirse a lo que ha significado esta situación para su vida, por lo que contó que todos los días toma la decisión de ser feliz a pesar de las circunstancias.



“A pesar de levantarme todos los días sabiendo que puedo ir presa 21 años soy feliz, porque tengo la plena convicción de que la felicidad es una decisión que uno toma todos los días. Y, aunque suene extraño, yo sí me la creo”, afirmó.



Aida Victoria aseguró que no quiere pasar su vida pensando en lo que hubiera hecho y afirmó que, de ser declarada culpable e ingresada a prisión, espera haber aprovechado al máximo su libertad.

“Uno a veces pasa gran parte de la vida pensando en un futuro que aún no llega. Entonces uno dice ‘cuando a mi me declaren inocente y ya tenga esa tranquilidad, por fin voy a ser feliz’, pero es que puede que ese día llegue y me metan presa 21 años y entonces voy a entrar en los hubiese: ‘hubiese sido feliz, hubiese aprovechado todo lo que tenía, hubiese aprovechado mi libertad’. Yo no quiero vivir mi vida en hubieses”, agregó la 'influencer'.



Por eso, la mujer afirmó que vive su vida al máximo, pues aunque no sabe si irá a prisión, tampoco sabe qué otras duras situaciones tendrá que vivir en el futuro.



“Esa es la razón por la que vivo ‘saltándome semáforos’, porque prefiero arrepentirme de lo que hice que de lo que no hice. Si a mi me llegan a meter presa y voy a estar 21 años de mi vida en una cárcel, que puede que de pronto sean menos, yo no quiero decir ‘hubiese sido feliz’. No, voy a decir que voy a estar presa, pero fui feliz”, agregó.



La mujer cerró su video dejando un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de ser felices ahora y no pensar solo en el futuro: “La vida de nadie es fácil y no esperen que llegue un mañana incierto, no esperen a que llegue el momento ideal, el día en que compren un carro, el día en que compren una casa, para decidir ser felices, sean felices hoy porque mañana no saben qué va a pasar”, finalizó.

