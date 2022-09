Menos de una hora tardó este jueves la audiencia virtual en la que Aida Victoria Merlano fue imputada por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.



La cita se dio luego de varios tropiezos administrativos que han imposibilitado que se desarrolle de buena manera el proceso. El último se presentó el lunes pasado, cuando Aida Victoria mandó a decir por intermedio del abogado Harold Vega, que no tenía apoderado para esa ocasión.



(Le recomendamos: Los argumentos de la defensa de Aida Merlano para intentar tumbar su condena)

No obstante, desde las 2:37 de la tarde de este jueves, bajo la dirección de un juzgado de control de garantías de Barranquilla, la audiencia empezó con la solicitud del juez de que Aida Victoria encendiera su cámara.



Una vez instalada la diligencia, se presentó el fiscal Juan Ignacio Palacio, el abogado Harold Vega, quien finalmente la representó, y posteriormente la procesada, quien está viviendo en Barranquilla tras ser condenada a siete años y medio por la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano Rebolledo.



(Puede leer: Aida Victoria Merlano es condenada por fuga de su mamá en consultorio)



Después de las respectivas presentaciones, el fiscal pasó a tomar la palabra para narrar los hechos por los cuales es sindicada la influenciadora barranquillera.

Facebook Twitter Linkedin

Aida Merlano, en audiencia ante la Corte Suprema. Foto:



"Esta indagación comenzó en 2019, el día 31 de octubre, mediante un informe suscrito por la Policía. A través de dicho informe dieron cuenta de actividades ilícitas en las que estarían inmersos la procesada, su padre y su madre, Aida Merlano Rebolledo", relató el fiscal.



Luego, el representante del ente acusador manifestó que ese año, en dicha familia constituyeron la empresa Esaid S.A.S., para convertirla en una fachada de la cual se lucrarían. El negocio fue descrito como una pequeña empresa con el objeto social de explotación de ingeniería, arquitectura y urbanismo, así como el diseño de acueductos y demás obras de ingeniería civil.



Lo que generó la duda de las autoridades es que que la sociedad en cuestión nunca desarrolló esas actividades que reportó, que no tuvo sede física y que Aida Victoria Merlano para la época no podía soportar los gastos de la empresa: "No contaba con créditos, no registraba propiedades que pudieran generar ingresos para incrementar su patrimonio. Aida Victoria era una fantasma", leyó el fiscal.



(Le recomendamos: Aida Victoria Merlano pagará la condena desde su casa en Barranquilla)

Los nueve bienes cuestionados

Dentro de los inmuebles que según la Fiscalía fueron traspasados por la excongresista a la sociedad de su hija, se identificaron nueve bienes, de los cuales se describieron las matrículas. Todos suman en total más de 2.000 millones de pesos.



La donación no tiene nada de raro, no obstante, el fiscal narró que lo que pasó a los alrededores sí. Para esos días, la mamá de Aida Victoria fue procesada por la justicia, lo que lleva a inferir a las autoridades que Aida Merlano Rebolledo quiso ocultar esos bienes, obtenidos presuntamente de manera ilícita, en la empresa Esaid S.A.S.



Bajo ese escenario, el fiscal concluyó que "usted, señora Aida Victoria, constituyó en 2019 una empresa ficticia para que su madre transfiriera, de manera irregular, bienes por más de 2.000 millones de pesos para ocultarlos" de las autoridades.



Es por eso que le dijeron que el ente acusador la va a investigar a título de dolo por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, por una cuantía de 3.218 millones de pesos.



El delito por el que Aida Victoria es procesada en este caso contempla en el Código Penal de 96 a 180 meses de prisión.

El juez tomó la palabra

Una vez el fiscal del caso terminó de leer los hechos por los cuales Aida Victoria es indiciada, el juez tomó la palabra para decirle a la influencer si comprendió la imputación que le fue narrada.



"Sí, sí comprendí, señor juez", fue la respuesta que ella dio, ante lo cual el juez le dijo que tenía dos opciones: allanarse a la imputación de cargos, lo cual le otorgaría una rebaja de pena de hasta el 50 por ciento; o irse por el otro escenario: aceptar y seguir el curso del proceso.



Aida Victoria le respondió que "por supuesto que no acepto los cargos. Voy a pelear hasta el final de este proceso por mi inocencia". Con esa frase, el despacho dio por terminada la audiencia a las 3:13 de la tarde.

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: