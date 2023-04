El proceso penal contra Aida Victoria Merlano Manzaneda que derivó en una condena en su contra por la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, no ha terminado.



Pese a que en septiembre del año pasado el juez 20 Penal Circuito de Conocimiento de Bogotá la sentenció a siete años y seis meses de casa por cárcel, la pena no está en firme porque fue apelada para que en segunda instancia sea revisada.

La perito mencionó que el odontólogo Cely se mostró con actitud inquieta después de salir del consultorio. Foto: Captura de pantalla. Fiscalía.

Los delitos que le valieron a Merlano la lectura de un fallo en su contra por 90 meses son favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos, los cuales se cometieron el 1 de octubre de 2019, cuando la mamá de la procesada se tiró por una cuerda roja de un consultorio odontológico en Bogotá.



Esa vez, la huida quedó grabada en algunas cámaras de video, imágenes que poco después salieron en medios de comunicación. Desde entonces se inició una investigación no solo contra Aida Victoria Merlano, sino también contra el odontólogo que estaba en el sitio, Javier Guillermo Cely, y contra el funcionario del Inpec David Alexander Álvarez Cárdenas.



Frente a la apelación de la defensa de Merlano -el abogado Miguel Ángel del Río- esta fue a dar al Tribunal Superior de Bogotá, en su Sala Penal. Allí fue radicado el proceso el 30 de noviembre del año pasado, y el auto en el que se confirma que se asumirá el conocimiento de esta actuación fue publicado el 12 de diciembre.



El caso está en el despacho del magistrado Fabio David Bernal Suárez, quien deberá analizar todo lo aportado en el juicio contra Merlano en el Juzgado 20 Penal del Circuito de Conocimiento. Una vez pase eso, vendrá el veredicto de si confirma la condena de primera instancia, o la revoca.



Facebook Twitter Linkedin

Odontólogo Javier G. Cely, absuelto por la fuga de Aida Merlano. Foto: Daniel López /CEET

Los otros salpicados

El odontólogo Javier Guillermo Cely fue vinculado al mismo proceso de la condenada Merlano Manzaneda, y durante varias audiencias dio a conocer su relato de cómo conoció a la excongresista, a su hija y a su hijo -menor de edad para esa época, y quien estuvo el día de la fuga-.

Ese día terminé de hacer mi atención, salgo del consultorio y aproximadamente 15 minutos después voy a cumplir una cita para un negocio que tenía en mente, y me dicen que la señora se fugó. FACEBOOK

"Ella se había hecho dos diseños de sonrisa, y no le habían gustado y se contactaron conmigo para realizarle otro. Ese día terminé de hacer mi atención, salgo del consultorio y aproximadamente 15 minutos después voy a cumplir una cita para un negocio que tenía en mente, y me dicen que la señora se fugó", expuso en una diligencia ante el juez.



Incluso, en medio de una de esas citas ante el juez, al odontólogo se le salieron las lágrimas al insistir en que él era inocente, y que no conoció nunca del plan de fuga que montó la exsenadora condenada en dos ocasiones por parte de la Corte Suprema de Justicia.



Una suerte distinta corrió el ex funcionario del Inpec David Alexander Álvarez Cárdenas, al cual el Juzgado 57 Penal del Circuito de Bogotá condenó a 15 años de prisión por favorecimiento de la fuga agravado en concurso heterogéneo con prevaricato por acción.



Según el fiscal, el entonces capitán Álvarez tenía que cumplir su periodo de vacaciones entre el 1 al 30 de octubre de 2019, no obstante, en su primer día por fuera de labores dio la orden de remisión a la excongresista Aida Merlano Rebolledo "de manera verbal, a través de la radio, a lo que un custodio le contestó que no había suficiente personal para el procedimiento, pero el capitán insistió que debían llevarla a su cita odontológica para un diseño de sonrisa".



La condena contra Álvarez tampoco está en firme, pues hace varios meses fue apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá.



