'Vamos a dar la pelea hasta el final': Aida Victoria Merlano tras aumento de condena por fuga de excongresista

El proceso judicial que enfrenta la reconocida influencer Aida Victoria Merlano tuvo un nuevo episodio este jueves 21 de marzo. Un juez del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena que tenia la joven por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos por el escape que protagonizó su mamá, la excongresista Aida Merlano, en un consultorio odontológico de Bogotá.

El alto tribunal aumentó la pena de Merlano a 13 años y 8 meses de prisión. Y aunque la Fiscalía comentó en una publicación que se ordenó la captura inmediata de la influencer, la mujer en sus redes sociales dijo que eso no era cierto.

"El juez en primera instancia, aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedara en firme y eso la Fiscalía no lo apeló", explicó.

Adicionalmente, el órgano investigador mencionó que "el exmagistrado revocó en beneficio de prisión domiciliaria que se le habría dado en primera instancia".

A través de sus historias en Instagram, Aida Victoria afirmó que cree en la justicia. "Seguimos creyendo en la justicia y vamos a dar la pelea hasta el final", concluyó.

Asimismo, en sus historias continuas hablando del caso, envió un mensaje a sus seguidores: "Mientras hay vida hay esperanza. Aquí estamos. Lo que sea que usted esté pasando no permita que un momento en su vida lo determine todo".

Cabe resaltar que su proceso judicial inició cuando acompañaba a su mamá Aida Merlano, detenida en una cárcel, a una cita odontológica en octubre de 2019. Durante su encuentro la excongresistas se fugó.

"(Ella) se tiró de un tercer piso y se fugó. Mi hermano, de 17 años, y yo, de 20, estábamos ahí", explicó en sus redes sociales.

Ante la sentencia, el abogado Miguel Ángel Del Río Malo, representante de la influencer, aseguró que la decisión del togado era injusta. "Llegaremos hasta la última instancia de la Corte Suprema con ella en libertad", afirmó.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTCIAS

