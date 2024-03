El mensaje de Aida Victoria Merlano antes de ser condenada a cárcel: 'No puedo llorar desde ahora'

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la pena de cárcel contra Aida Victoria Merlano, influencer e hija de la excongresista Aida Merlano. La joven fue condenada por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos por el escape que protagonizó su mamá en un consultorio odontológico de Bogotá.

Horas antes de conocerse la decisión del Tribunal, Merlano compartió con sus seguidores de redes sociales unas palabras sobre su futuro.

Al final, la tragedia más grande mi vida fue a la vez mi mayor bendición

"Podrían condenarme y mandarme a la cárcel o me podrían absolver, pero no puedo llorar desde ahora por algo que no ha pasado. Vean, la única verdad innegable del futuro es que es incierto", señaló.

"Pase lo que pase, sé que voy a estar bien", agregó. "Lo único que tenemos es el HOY; y hoy fui muy feliz".

La creadora de contenido también había hecho un recuento de su proceso judicial. Todo inició cuando acompañaba a su mamá Aida Merlano, detenida en una cárcel, a una cita odontológica en octubre de 2019.

"(Ella) se tiró de un tercer piso y se fugó. Mi hermano de 17 años y yo de 20 estábamos ahí", dijo.

Autoridades la capturaron en ese entonces, pero luego quedó en libertad. En septiembre de 2022, un juez la había condenado a siete años y medio, con beneficio de casa por cárcel. Dicha pena fue modificada este 21 de marzo de 2024 por el Tribunal.

"Al final, la tragedia más grande mi vida fue a la vez mi mayor bendición. Claro que me quebró, pero me obligó a reconstruirme pedazo a pedazo y me ha hecho lo que soy", añadió horas previas a conocer la condena.

"Siempre se los digo, pero en serio todos los días de mis últimos años, doy gracias porque de muchas maneras ustedes me salvan y me dotan de sentido", concluyó en un mensaje para sus más de cinco millones de seguidores de la red Instagram.

La condena contra Aida Victoria Merlano

El Tribunal Superior de Bogotá incrementó la pena contra Aida Merlano y le retiró el beneficio de casa por cárcel. Ahora, deberá cumplir una condena de 13 años y ocho meses de prisión.

"Como coautora del punible de uso de menores de edad para la comisión de delitos y cómplice del delito de fuga de presos", leyó el magistrado en audiencia de este 21 de marzo.

"Contra esta sentencia, no procede ningún recurso ordinario, salvo el extraordinario de casación", añadió el togado.

El magistrado insistió que la joven "participó en la fuga" de su mamá: "Actuó como cómplice, pues hizo parte de un plan criminal y en este instrumentalizó a su hermano".

El abogado Miguel Ángel Del Río Malo, representante de la influencer, aseguró que la decisión del togado era injusta. "Llegaremos hasta la última instancia de la Corte Suprema con ella en libertad", afirmó.

