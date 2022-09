En un documento de 71 páginas, el abogado Miguel Ángel del Río, defensor de Aida Merlano Manzaneda, expuso ante el Tribunal Superior de Bogotá los argumentos con los que busca tumbar la condena contra su clienta.



Merlano Manzaneda fue condenada a siete años de cárcel por su responsabilidad en la fuga de su madre, la prófuga excongresista Aida Merlano Rebolledo.



El defensor cuestionó que la Fiscalía, dentro de la acusación, señaló que Aida Victoria Merlano fue coautora del delito de uso de menores para la comisión de delito; "sin embargo, no se estableció ni en la acusación ni en el desarrollo del juicio oral cómo se ejecutó tal instrumentalización, e incluso si dogmáticamente era posible que sobre la mentada conducta se pudieran alegar dos verbos rectores".

La excongresista Aida Merlano declaró desde Venezuela. Foto: EL TIEMPO

Y añadió que el hermano de Merlano tenía 17 años para la época de los hechos, y estaba en pleno uso de sus facultades, además de que la ley señala que una persona mayor de 14 años ya cuenta con la capacidad de discernimiento sobre

sus actos. "Siendo así, no es soportable establecer que la instrumentalización ejecutada por Aida Victoria Merlano

pueda sostenerse en sí misma, por lo que debió ser rechazado de plano dicho verbo rector".



Añadió que uno de los argumentos del juez para emitir la condena fue que el joven ingresó en su maletín la cuerda y los guantes que usó la excongresista para su fuga.



Y puntualizó que eso es solo una especulación "toda vez que el mismo (el maletín) no fue objeto de revisión por parte de los funcionarios del Inpec, ni tampoco se observó en las grabaciones incorporadas por la Fiscalía".



La defensa de la condenada señaló que no se puede desechar la tesis de que la excongresista "obtuvo y trasladó dichos elementos usados para la fuga desde el centro carcelario, tal como fue objeto de manifestación por ella misma en el interrogatorio que se rindiera al interior del juicio oral". Incluso señala que no se puede descartar que otra persona ingresó la soga y los guantes al consultorio antes de la llegada de los hijos de la excongresista al lugar.



"En el caso estudiado, no obró elemento de prueba alguno que pudiera establecer la estructuración de ese acuerdo común entre Aida Victoria Merlano y el doctor Guillermo Cely Barajas para la comisión de la conducta de uso de menores para la

comisión de delitos", se lee en el documento presentado al tribunal.



Esa instancia tendrá que estudiar este recurso, el de la Fiscalía y el de la Procuraduría, y decidir si mantiene la condena o la modifica, incluso absolviendo a la procesada.

