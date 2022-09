Un juez de conocimiento dictó sentido de fallo condenatorio en contra de Aida Victoria Merlano por su participación en la fuga de su mamá, la excongresista Aida Victoria Rebolledo.



Los delitos por los cuales fue procesada la influencer es favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos, pues el hermano de la condenada estaba en el interior del consultorio en el que la barranquillera optó por volarse.



Los años de prisión a los que podría enfrentarse la hija de Merlano tendrán que ser sentenciados por el juez, y en ellos tendrán que medirse los alegatos de las partes involucradas y los dos delitos relacionados.



Esto se da tras la relación entre la fuga en la que participó y la utilización de un menor de edad para delinquir. En el Código Penal, el delito de favorecimiento de fuga está en el Artículo 449, y va de 80 a 144 meses de prisión. Es decir, desde seis años y medio a 12 años de condena.



Por su parte, el uso de menores para delinquir está contemplado en el Artículo 188D, y da desde 10 a 20 años de prisión.



Según la abogada penalista Dalila Henao, la pena podría oscilar entre un mínimo de 120 meses y un día de prisión (10 años y un día), y un máximo de 240 meses y un día (20 años y un día), añadiendo que "por el monto de la pena no cumple el requisito objetivo de la prisión domiciliaria que es que la pena no supere los cuatro años de prisión".



El juez fijó para este 13 de septiembre otra audiencia, en la cual se espera que se conozca si dicta medida de aseguramiento en contra de la condenada en una cárcel o en casa, si su defensa logra argumentar las razones. De todos modos, Aida Victoria Merlano tiene la posibilidad de apelar ante el Tribunal de Bogotá.



