Desde que Aida Merlano Rebolledo llegó en la noche del 10 de marzo a la cárcel El Buen Pastor, su celda de reclusión no le ha cambiado. Es un cuarto de dos metros de ancho por dos de largo que está ubicado en el pabellón número nueve, que alberga a funcionarias públicas procesadas por la justicia.



En el caso de la excongresista, a ese lugar llegó deportada desde Venezuela para terminar de pagar dos condenas impuestas por la Corte Suprema de Justicia. Una es de cinco años y seis meses por violación de topes electorales, y la otra es de 11 años y cuatro meses por corrupción al sufragante.

Aida Merlano a su llegada a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

Desde la llegada de la barranquillera a El Buen Pastor, en ese lugar -del cual se voló en octubre de 2019- volvió a resonar su nombre por varias razones. La más notoria es que el 24 de marzo pasado, en medio de un procedimiento rutinario de requisas, Merlano tuvo un altercado con una guardia que le decomisó un celular oculto en una cartuchera.



En ese hecho, ambas terminaron interponiendo quejas en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por agresiones, las cuales van en indagaciones preliminares. Según algunas internas, la funcionaria que protagonizó el hecho es la teniente Yeimy Casallas, quien al parecer tiene un historial de riñas con otras reclusas.



Pero en el caso concreto, la cosa fue así: primero el Inpec reportó que la guardia fue víctima de una contusión en el brazo derecho y en la cara. En síntesis, Merlano la habría mordido para no dejarse quitar el celular.



Pero después se conoció la otra parte del relato, en el que Merlano también fue víctima. De hecho, en la valoración médica a la excongresista de 42 años, que duró un par de años prófuga en Venezuela, ella contó que sufrió un golpe en el altercado.

En efecto, en el documento que conoció EL TIEMPO aparece que Merlano "refiere múltiples contusiones generalizadas siendo principales en hemicuello izquierdo, miembros superiores, muslo derecho y tobillo derecho. Refiere además mordeduras a nivel de miembro superior izquierdo".



Esa vez Merlano tuvo in día agitado, ansioso y con labilidad emocional, se lee en el dictamen. Sin embargo, esa no es su actitud cotidiana. Aquí es donde viene otra razón de por qué el nombre de Aida Merlano volvió a ser famoso en la cárcel.



Según conoció este diario, ella está en un pabellón aislado de otras partes de la cárcel, y convive con cerca de 10 mujeres. En su celda -de paredes blancas- no comparte con más personas y tiene un baño y una cama famosa porque fue difundida en redes sociales, a través de una foto, la misma noche que llegó a la prisión desde las instalaciones de la Dijín, donde fue reseñada por las autoridades.



El sitio no tiene zonas destapadas y cuenta únicamente con un pasillo que lleva a unas bicicletas estáticas que están a disposición de las internas. Al fondo de ese pabellón nueve hay también una cocina, en la cual las privadas de la libertad pueden procesar sus alimentos, aunque Aida Merlano no lo hace.

Así fue la llegada de la exsenadora al centro de reclusión El Buen Pastor.

En síntesis, fuentes indicaron que Merlano no tiene mucha convivencia con otros patios y que recibe visitas los fines de semana. Eso sí, EL TIEMPO supo que entre personas que conocen de El Buen Pastor corre la frase de que a la condenada, por estos días, le da igual estar en esa cárcel puesto que sabe que será enviada a una casa fiscal.



Eso es algo de lo poco que se le escucha decir, sus actividades han estado enfocadas a las declaraciones que tiene por dar contra políticos de la Costa Caribe que, según ella, estarían salpicados en escándalos de corrupción electoral. Merlano ya habló ante fiscales el 21 de marzo, cuando durante 10 horas entregó pruebas que afectarían a varias personas, de las cuales no se conocen sus nombres.

Los pendientes

Las versiones de Aida Merlano Rebolledo seguirán siendo escuchadas el 10, 11 y 12 de abril, semana en la que tiene otra cita pendiente. Y es que a la par de lo que le diga al ente acusador, para este 13 de abril la excongresista está citada en la Corte Suprema de Justicia.



Al alto tribunal tendrá que ir a responder en versión libre por un nuevo proceso en su contra, relacionado con supuesta corrupción al sufragante en la 'Casa Blanca', el fortín electoral por el cual fue condenada.



Además de ello, tiene pendiente una cita para declarar en el expediente contra el excongresista Arturo Char, a quien la Sala de Instrucción de la Corte le declaró improcedente el recurso de queja con el cual pretendía frenar su proceso por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.



