En una celda de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá pasó la noche la excongresista Aida Merlano Rebolledo, deportada el viernes desde Venezuela, tras permanecer tres años y cinco meses fugada.



En la madrugada del viernes, a Merlano Rebolledo se le notificó en su sitio de reclusión en Maracay que sería entregada a las autoridades colombianas. En un avión privado y custodiada por integrantes de la guardia venezolana fue trasladada a Bogotá, donde fue recibida por una comisión de la Defensoría del Pueblo y uniformados de la Interpol asignados a la Dijín de la Policía.



Tras la reseña legal y la lectura de los derechos de la capturada, y como un hecho inusual en este tipo de procedimientos legales, la Policía Nacional le permitió a la excongresista dirigirse a los medios de comunicación.



Merlano empezó por agradecer al presidente Gustavo Petro y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y señaló que le va a poner la cara a la justicia colombiana. “Yo tengo como prioridad hacerles frente a todos los procesos en mi contra, darle la cara a la justicia para responder por los delitos que cometí y para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente y de los que yo me declaro inocente. Voy a seguir dando la batalla por mi inocencia en los montajes de los que fui víctima de un clan político mafioso de la costa caribe”, señaló tras pedir protección para ella y su familia.



“Temo por mi vida, temo ser víctima de un atentado”, dijo.



Las cuentas pendientes

Aunque se fugó luego de lanzarse de un segundo piso de un edificio en el que era sometida a un diseño de sonrisa, Merlano señaló que no pretendió eludir la acción de la justicia colombiana: “Yo nunca he huido de la justicia, me fui porque mi vida corría riesgo en este país. Y me fui para prepararme, para llevar mis pruebas y para que en ese país Colombia escuchara mi verdad”.

La excongresista fue capturada en marzo de 2018, cuando pasó de representante a la Cámara a ser elegida senadora de la República, por cuenta de un entramado de compra de votos desplegados desde la llamada ‘Casa Blanca’, su sede de campaña en Barranquilla.



El escándalo de corrupción electoral evidenció las viejas prácticas de ‘carruseles’ de personas pagadas para votar por candidatos y llevó a la captura de 15 personas vinculadas a la campaña de Merlano Rebolledo, al juicio contra un poderoso empresario de la Costa e indagaciones en la Corte Suprema de Justicia contra aforados.



La perito mencionó que el odontólogo Cely se mostró con actitud inquieta después de salir del consultorio.

Por esos hechos, la excongresista tiene una primera condena de 11 años de cárcel emitida por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal. Esa condena ya está en firme.



Además, tiene una segunda condena de noviembre del año pasado de 5 años y 6 meses de prisión por el delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales. Esta condena fue apelada por la defensa de la excongresista y está pendiente de la decisión de segunda instancia.



Merlano Rebolledo estuvo privada de su libertad en Colombia un año y siete meses y ese tiempo ya se descuenta de las condenas en su contra. Ahora el juez 18 de Ejecución de Penas de Bogotá, a quien le correspondió vigilar su condena, tendrá que determinar el tiempo que estuvo detenida en Venezuela y que le cuenta para avanzar en el cumplimiento de su sentencia.



En su sitio de reclusión puede trabajar y estudiar para reducir su condena. Igualmente, la excongresista tiene en su contra un proceso por el delito de fuga de presos por los hechos que rodearon su huida del país y por los que está condenada, en primera instancia, a 7 años y 6 meses de prisión su hija Aida Victoria Merlano Manzaneda.

Anuncia más denuncias

El abogado Miguel Ángel del Río Malo, que representa a la excongresista, sostuvo que ella tiene nuevas evidencias que comprometen a otros políticos, empresarios y contratistas en casos de corrupción.

Julio Gerlein.

“Tembló en Colombia y debe haber unas réplicas importantes en la costa caribe, los temas más importantes son las casas políticas de la costa norte, las casas Char, la casa Gerlein y todos los compradores de votos que tienen responsabilidad en el tema (...) que se preparen las mafias, los compradores de votos, todos estos bandidos de la costa norte que deben responder”, dijo Del Río Malo.



La excongresista ya declaró en el juicio contra el empresario Julio Gerlein como testigo de la Fiscalía y está citada por parte de la defensa del procesado, quien tendrá que decidir si insiste en su declaración o renuncia a ella.



En la Corte Suprema de Justicia, la mujer declaró en los procesos contra los excongresistas Arturo Char y Laureano Acuña. El expresidente del Senado tiene una investigación formal y fue citado a indagatoria por los señalamientos de Merlano Rebolledo y, como ya no es congresista, la Sala de Instrucción del alto tribunal tendrá que resolver si su expediente pasa a la Fiscalía, mientras que el caso contra Acuña sigue en indagación preliminar.



En el caso de Char, la excongresista podría ser citada de nuevo a declarar y, ante un eventual llamado a juicio de los investigados, tendría que dar su testimonio de nuevo.

En otro de los procesos que se abrieron en febrero de 2020 por las declaraciones de Merlano Rebolledo aparecen el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char Chaljub; su padre, Fuad Ricardo Char Abdala, y otros particulares. En ese caso, que está en indagación en la Fiscalía, no declaró la excongresista y lo que hay es un traslado de sus declaraciones a la Corte Suprema.



El ente acusador podría citarla a una declaración ante los investigadores del caso. Esto porque altas fuentes de la Fiscalía señalaron en febrero del año pasado que ella no había entregado una sola prueba de sus acusaciones, lo que dificultaba el avance de las investigaciones.

Desde Cartagena, donde se reunió con las cabezas del partido Cambio Radical, Fuad Char Abdala habló. “Llevamos dos, tres años con este rollo de los cuentos de esta señora, de sus mentiras”, dijo el exsenador, quien añadió: “Es un argumento de los enemigos políticos nuestros utilizarla contra las campañas de Álex a la Alcaldía, o las campañas nuestras a los diferentes departamentos del país”.



Y es que Merlano Rebolledo aterriza en el país cuando se empiezan a prender motores para las elecciones regionales de octubre, y sus declaraciones a la justicia o a los medios de comunicación se darán a medida que se desarrolla la contienda para elegir mandatarios locales y departamentales.



El exviceministro Rafael Nieto Loaiza consideró positiva la deportación de la excongresista, pero señaló que “no hay duda de que lo fue para ser usada políticamente”. Y el congresista del Centro Democrático Ernesto Macías afirmó: “En el petrismo celebran el regreso de la prófuga Aida Merlano, como si supieran que trae nueva versión con ruido mediático incluido. Igual, nada alcanzará para tapar el escándalo de los narcodineros de la mafia en la campaña de Petro y que presuntamente su hijo se apropió”.



En la otra orilla, el senador Gustavo Bolívar dijo: “Si la Fiscalía es seria y la justicia funciona, las pruebas de Aida Merlano deberían poner fin al poder mafioso de los Char y los Gerlein en Barranquilla. Exigimos que la sra (sic) Merlano sea cuidada con medidas extremas, para que no la callen como ya intentaron matarla una vez”.



Carlos López

