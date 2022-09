Una hora y cinco minutos tardó la lectura del sentido de fallo de un juez de Bogotá que condenó a Aida Víctoria Merlano Manzanero y absolvió al odontólogo Javier Guillermo Cely Baraja por la fuga de la excongresista Aida Merlano Rebolledo.



El funcionario, la próxima semana dará a conocer el monto de la sentencia que pagará Aida Merlano Manzanero, decidirá si le concede la casa por cárcel y si ordena su captura inmediata.

El funcionario detalló las evidencias de la Fiscalía que lo llevaron a concluir que Merlano Manzanero cometió los delitos imputados por el ente acusador.



Inicialmente el funcionario declaró nulos como evidencia los videos que correspondían al consultorio odontológico en el que era atendida la excongresista al considerar que eran violatorios de la intimidad de quienes se encontraban en el sitio.

Enfatizó que no solo se desplegaron labores para distraer a los guardias sino que se llevó al sitio una cuerda roja que se convirtió en la vía de escape de la exrepresentante a la cámara.



Para el juez la participación de la condenada fue determinante en la huida de su madre, para lo cual usó a su hermano menor de edad para cometer el delito.

La perito mencionó que el odontólogo Cely se mostró con actitud inquieta después de salir del consultorio. Foto: Captura de pantalla. Fiscalía.

De acuerdo con el togado, la cuerda roja que usó Merlano en su huida fue ingresada al consultorio odontológico en el morral que llevaba en la espalda su hijo menor de edad.



Indicó que para el despacho es claro que la cuerda fue ingresada en el bolso del hijo de Merlano y no en unas bolsas de comida que llegaron al sitio luego de ser pedidas por una aplicación.



Y dijo que en el morral también estaban los guantes que se puso Merlano para huir.



En su decisión, el juez citó testimonios de dragoneantes del Inpec que estaban ese día, así como de funcionarios de la clínica odontológica, quienes señalaban que el joven y su hermana estaban muy "atentos" con su mamá, y que él salía constantemente a hablar con las dragoneantes y auxiliares del consultorio como para distraerlos.



Dijo, así mismo, que la excongresista buscó un momento con sus hijos en el consultorio "para obtener de ellos lo que requería", es decir, la soga.



Así mismo, señaló que, según el testimonio de una dragoneante, Aida Merlano sí fue requisada al salir de la prisión y no le encontraron nada, pese a que la excongresista, que testificó en este juicio, afirmó que ella llevaba la soga amarrada en su cuerpo, debajo de una faja.

"Expresamente refirió que le requisó el torso, el brasier, el cuello, la pretina, y que no llevaba faja, aclarando incluso que a las reclusas no se les permite tener faja", dijo el juez al citar el testimonio de una dragoneante.



Y continuó diciendo: "Luego, si la soga y los guantes de ninguna manera pudieron salir del centro de reclusión, por ninguna manera se le suministraron a la señora Aida Merlano Rebolledo por ninguna otra persona diferente a los dos hijos", señaló el juez.



Por ello dijo que la conclusión era evidente: "La soga y los guantes los llevaba el joven dentro del bolso al cual se ha hecho referencia. Siendo ello así, para el despacho es evidente la responsabilidad penal de Aida Victoria Merlano Manzanera en la comisión de estos dos delitos".

El investigador señaló que el hijo de Aida Merlano le hizo señales al odontólogo Cely para que dejara el consultorio. Después, puso su mano sobre la espalda del hombre para indicarle la salida. Foto: Captura de pantalla. Fiscalía.

El funcionario judicial también se refirió al testimonio de la excongresista, quien dijo que su fuga la planeó una organización criminal de la costa y dijo que el hecho de que hubiera intervenido una red criminal nada le resta a la responsabilidad de Aida Victoria.



"El solo hecho de haberse puesto de acuerdo con su hermano, utilizar a su hermano menor de edad, sabiendo ella de su minoría de edad, sencillamente la conclusión para quien se pronuncia se ofrece evidente", dijo el juez.



Seguidamente dijo que sin más consideraciones, Aida Victoria sería condenada por fuga de presos y uso de menores para la comisión de delitos agravado por cuanto "inequívocamente, con la participación de su hermano, suministraron a su mamá la soga y los guantes como elementos sin los cuales ella no hubiera podido fugarse, habida consideración de que para ello tuvo que descender considerables metros de altura".

Hubo riesgo de prescripción

Aida Victoria Merlano, hija de Aida Merlano Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

La Fiscalía advirtió que uno de los delitos por los que fue condenada Aida Victoria está a punto de prescribir y, de ser así, la justicia perdería la oportunidad de que ella cumpla una pena por ese cargo.



Inicialmente, el juez había fijado para el 19 de octubre la lectura de la sentencia completa contra Merlano Manzanero, pero el fiscal del caso advirtió que el delito de fuga de presos "estaría prescrito para ese momento y habría que tener en cuenta esa situación".



Luego de un receso y para evitar la prescripción, el juez adelantó la lectura de la sentencia. El abogado de Merlano pidió que fuera movida esa audiencia a otra fecha, argumentando que ya para ese día tenía prevista otra diligencia de alegatos finales ante un juzgado de Viterbo (Caldas).



A lo que el juez se negó y lo invitó a enviar a su abogado suplente. El jurista insistió y el juez señaló: "por encima del orden público realmente no puede estar la pretensión de un abogado litigante, yo me sostengo en esa fecha".



Posteriormente, el togado le preguntó si podría el 14 de septiembre y le insistió en que no había otra opción distinta a uno de esos días, pero finalmente la audiencia quedó fijada para el 13 de septiembre.

¿Cuál sería la condena?

Hija de Aída Merlano luego de quedar en libertad al inicio del proceso. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

En la audiencia, la Fiscalía pidió al juez que estableciera el monto de la sentencia entre los 13 y 17 años de cárcel.



Igualmente, señaló que la pena es alta y por eso cumple los requisitos para negar beneficios como la suspensión de la pena o la casa por cárcel, por lo que se tendría que ordenar una orden de captura en su contra.



A su turno, la representante de la Procuraduría dijo que la condenada no tiene antecedentes penales, pero que el caso generó gran alarma social y no se puede dar un mensaje equivocado a la sociedad.



El abogado de Merlano Manzanera insistió en que ella no tiene antecedentes penales y tiene arraigo, por lo que pidió que la sentencia no parta de la pena más alta.​



La penalista Dalila Henao, la pena podría ir de un mínimo de 120 meses y un día de prisión (10 años y un día) a un máximo de 240 meses y un día (20 años y un día) "por el monto de la pena que no cumple el requisito objetivo de la prisión domiciliaria, que es que la pena no supere los cuatro años de prisión", añadió la abogada.



En todo caso la pena será revisada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá pues la defensa de Merlano Manzanero anunció que apelará el fallo de primera instancia.



El penalista y miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia Iván Cancino expuso que "si la condena de Aida Merlano se da solo debido a que sabía del plan de fuga, se cae fácil en segunda instancia. No tiene de dónde sostenerse. Ahora, si probaron que participó y ayudó, es otra cosa, pero de lo que he observado, la condenan solo por saber y eso no es punible", señaló en sus redes sociales.

