Aida Merlano: juez tumbó aceptación de cargo de hermanos que la habrían ayudado a fugar

Por considerar que la Fiscalía cometió un error al imputar el delito de favorecimiento de fuga a los hermanos Juhas y Kerly Pineda Matallana, el juez 56 penal del Circuito de Bogotá tumbó, este miércoles 18 de octubre, la aceptación de esos cargos por parte de los señalados.



(Lea: Así funciona la estrategia de la Policía para evitar la comercialización de fentanilo)



Según la investigación, estas personas habrían participado en el plan de fuga que protagonizó la excongresistras Aida Merlano en octubre de 2019.

La decisión del juez se da luego de determinar que este delito solo se puede aplicar a miembros del Inpec y servido público, por lo que los señalados no cumplen con los requisitos para asumir la responsabilidad del cargo aceptado.



(Les sugerimos leer: La violencia electoral se disparó en Colombia a partir de agosto, alerta la Defensoría)



En audiencia celebrada el pasado 12 de agosto, los hermanos fueron beneficiados con la detención domiciliaria. En esa diligencia, se detalló que Kerly Pineda Matallana habría participado en el escape, al recibir a Merlano una vez que se lanzó de la ventana del consultorio odontológico.



Mientras que Juhas Pineda Matallana habría sido el domiciliario que colaboró manejando la moto en la que se huyó la excongresista.

Facebook Twitter Linkedin

Aida Merlano en rueda de prensa tras su llegada al país. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

"En el caso presente quién busca reconocer su culpabilidad en esta instancia carece de tal condición especial y tampoco se ha establecido un acuerdo para cometer la conducta delictiva con individuos que ostenten una posición similar (...) han sido acreditados por la Fiscalía General de la Nación cómo servidores públicos o como personas que hayan ejercido la custodia de la señora Aída Merlano”, señaló el juez.



(Además: Para salir del país, niños adoptados no necesitan fallo que pruebe parentesco: Cabello)



Lo anterior fue el argumento utilizado por el togado para determinar que "no se ha logrado demostrar" que los hermanos Pineda Matallana "hayan colaborado de manera conjunta con un servidor público o un particular encargado de la vigilancia, cuando ellos mismos no ostentan tampoco el deber funcional de custodia o transporte de la persona detenida, arrestada o condenada, en el contexto de este caso”, dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Aida Merlano durante una audiencia. Foto: Archivo EL TIEMPO

La imputación por el delito de fuga de presos contra la excongresista fue anunciada por la Fiscalía General de la Nación en marzo de este año, una semana después de que el gobierno venezolano la deportó para que responda por las dos condenas que le impuso la Corte Suprema de Justicia.



Una es a 11 años de cárcel por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal. Y la otra es a cinco años y seis meses por violación de los topes electorales.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: