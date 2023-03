Este martes, hasta la cárcel El Buen Pastor acudieron funcionarios judiciales para atender la declaración de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, quien hace algunos días llegó deportada a Colombia desde Venezuela.



Según supo este diario, en la diligencia con la Fiscalía, que duró 10 horas, se entregaron varias pruebas por parte de la barranquillera, que comprometerían a personas de la Costa Caribe. Sus declaraciones fueron suspendidas y se retomarán en abril, pues apenas va por la mitad de lo previsto.



Sobre este tema, su abogado Miguel Ángel del Río anticipó en una rueda de prensa que dio cuando su clienta aterrizó desde Venezuela, que "los temas más importantes son las casas políticas de la costa norte, las casas Char, la casa Gerlein y todos los compradores de votos que tienen responsabilidad en el tema (...) que se preparen las mafias, los compradores de votos, todos estos bandidos de la costa norte que deben responder”.



Esta no es la única cita con autoridades judiciales, pues ante la Corte Suprema de Justicia tienen pendiente intervenir en el proceso que se sigue contra el excongresista Arturo Char, quien precisamente este martes tenía una diligencia programada que resultó siendo aplazada por cuenta de un recurso de queja presentado por su defensa, el cual está pendiente por resolver.



Desde que llegó a las instalaciones de la Dijin de Bogotá, Merlano Rebolledo, que tiene dos condenas por corrupción al sufragante y violación de topes electorales, dijo estar dispuesta no solo a responder por sus delitos, sino también a defenderse de falsas acusaciones en su contra.



"Yo tengo como prioridad hacerle frente a todos los procesos que cursan en mi contra, darle la cara a la justicia para responder por los delitos que cometí, y para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente y de los que yo me declaro inocente", recalcó en una inusual rueda de prensa.



Según ella, fue víctima de un clan político mafioso de la Costa Caribe, del cual no ha dado nombres y se espera que cuando termine la diligencia en abril se empiecen a cotejar las pruebas e individualizar a los involucrados.



En su momento, Merlano señaló a Julio Gerlein y al exalcalde de Barranquilla Alejandro Char como supuestos determinadores de la violación de topes en sus campañas.



