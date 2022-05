Ante un juez de conocimiento de Bogotá continuó el juicio contra Aida Victoria Merlano Manzanera y el odontólogo Javier Guillermo Cely Barajas por la fuga de la excongresista Aida Merlano Rebolledo.



En una audiencia del 2021, los dos procesados se habían declarado inocentes por los presuntos delitos de fuga de presos en concurso con uso de un menor de edad en la comisión de delitos, renunciando a la última oportunidad de rebajar la pena por aceptación de cargos.



La teoría de la Fiscalía señala que el 1.º de octubre de 2019, Merlano Manzanera y Cely Barajas se convirtieron en cómplices de la fuga de la excongresista, quien se encuentra en Venezuela.

Aida Victoria y el odontólogo Cely, los dos procesados por la fuga de la excongresista. Foto: Captura de pantalla

Anteriormente, el ente acusador presentó tres testigos entre los cuales estaban una trabajadora del Centro Médico de la Sabana —donde ocurrió la fuga— y dos guardianes del Inpec.



En esta ocasión, llevó como perito a un investigador judicial especializado con el propósito de demostrar la hipótesis de que en el escape de Merlano se instrumentalizó a un menor de edad, refiriéndose a su hijo adolescente, que acompañó a Aida Victoria y al dentista en el consultorio momentos antes de la huida.



Para ello, el investigador presentó un informe de 14 folios que incluía 52 imágenes (fotogramas de videos de las cámaras de seguridad del consultorio odontológico) en el que se enfatizó en los movimientos del joven.



El testimonio y las pruebas del perito

En el material probatorio que presentó la Fiscalía se puede observar que el menor ingresó al lugar con un bolso colgado a su espalda y que durante todo el tiempo se mostró ansioso: “se observa inquieto, ingresando y saliendo constantemente de la oficina del doctor Arango (quien es el dueño del consultorio)”, dijo el perito, y añadió que salió de ahí por casi 40 minutos y luego se le ve sin el bolso. Sin embargo, no se sabe dónde dejó la maleta ni tampoco lo que había dentro de ella.

(El joven) se observa inquieto, ingresando y saliendo constantemente de la oficina del doctor Arango: perito del caso FACEBOOK

Momentos después, se observa a los hijos de Aida Merlano, el odontólogo Cely y la exrepresentante en el consultorio odontológico, luego de que el dentista le hiciera un procedimiento relacionado con el diseño de sonrisa. En la imagen extraída del video se aprecia a Aida Victoria haciéndole señas al odontólogo, al parecer, para que se marche del lugar.



“Tan pronto Aida (hija) le hace al odontólogo una señal con la mano indicándole que se retire del lugar, el joven inmediatamente hace el mismo gesto para indicarle lo mismo. Luego, le pone la mano por la espalda para indicarle la salida, y de ahí el muchacho lo acompaña”, dijo el perito. Inmediatamente, ambos buscan la salida del consultorio, mientras se observa a Aida Victoria dándole un beso de despedida a su madre.

El investigador señaló que el hijo de Aida Merlano le hizo señales con la mano al odontólogo para que dejara el consultorio. Después, puso su mano sobre la espalda del hombre para indicarle la salida. Foto: Captura de pantalla. Fiscalía.

Luego, (el joven) le pone la mano por la espalda (al odontólogo) para indicarle la salida, y de ahí el muchacho lo acompaña: investigador FACEBOOK

Momentos después, el odontólogo se devuelve rápidamente para tomar algunos elementos personales como un celular y le entrega una bolsa de basura vacía a la excongresista. Luego, la abraza fuertemente y sale del consultorio junto a Aida Victoria y su hermano menor. A los pocos segundos, la exdirigente política toma una cuerda roja que estaba amarrada a uno de los muebles y emprende la fuga.



Durante el juicio, el abogado defensor de Cely alegó que la Fiscalía se estaba enfocando en el estudio de la conducta del menor de edad (que no es sujeto de investigación) y no la de los procesados. “Aquí no nos interesa la conducta del joven, sino la del doctor Javier y la señorita Aida Victoria”, dijo el abogado.



El fiscal del caso defendió la investigación y señaló que “estamos hablando de la instrumentalización de un adolescente en unos hechos presuntamente delictivos”.



A su vez, el juez también respaldó las afirmaciones del fiscal. “Usted sabe que hay un delito de uso de menores en la comisión de delitos”, dijo, dirigiéndose al abogado defensor.



Dentro de las imágenes presentadas por la Fiscalía en el jucio se puede observar una donde el odontólogo Cely abraza a Merlano, momentos antes de que la excongresista se escapara. Foto: Captura de pantalla. Fiscalía.

De otro lado, la defensa de Cely manifestó que en los videos presentados por la Fiscalía no se puede determinar que el odontólogo le pasara el maletín que llevaba el joven o la cuerda roja con la que se escapó Merlano, así como tampoco la instrumentalización del menor.



Por su parte, la defensa de Aida Victoria Merlano Manzanera señaló que en las imágenes se puede observar que su clienta, el odontólogo Cely y el menor de edad están de espaldas —cuando salen del consultorio— en el momento en el que la excongresista inicia su fuga, por lo que no se les podría vincular, según su criterio, a la cadena de delitos y sus roles.



Los abogados defensores alegaron que el informe no se podría incorporar como parte de las pruebas en el proceso, solo el testimonio del perito. Sin embargo, y aunque el juez hizo un llamado de atención al CTI para que en adelante separe los anexos (como los fotogramas) de los informes, decidió incorporar dicho documento como material probatorio en el caso.



A petición de un defensor de aplazar la diligencia por quebrantos de salud, el juez programó la continuación de la audiencia para el próximo 8 de junio, y separó todo el día (de 8 de la mañana a 5 de la tarde) para que la Fiscalía termine de presentar sus testigos.



El ente investigador informó que aún falta por escuchar el testimonio de tres personas. Una de ellas sería un perito que entregará la perfilación criminal de los procesados.

