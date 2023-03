A su llegada a Bogotá, la excongresista Aida Merlano entregó declaraciones a medios en las que habló de su deportación desde Venezuela, país al que se fugó hace más de tres años.



Al inicio de su intervención expresó agradecimientos al presidente de la República, Gustavo Petro, así como a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. También aprovechó para indicar que "fui víctima de un clan político mafioso de la Costa Caribe", y que está dispuesta a responderle a la justicia por los delitos que comeitó, y por los que le imputaron falsamente.



"Yo tengo como prioridad hacerle frente a todos los procesos que cursan en mi contra, darle la cara a la justicia para responder por los delitos que cometí, y para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente y de los que yo me declaro inocente", dijo en la tarde de este viernes.

Por su parte, su abogado, Miguel Ángel del Río, dijo a medios de comunicación que enfrentarán los dos procesos que tiene su clienta, y que lo que más le preocupa es la seguridad de Merlano, por lo que le pareció que un buen espacio para ella sería el patio de extraditables de la cárcel del Buen Pastor, donde ya la están esperando.



Los temas más importantes para el penalista tras la llegada de la condenada barranquillera son destapar las casas políticas de la Costa norte, "la casa Char, la casa Gerlein, y todos los compradores de votos que evidentemente tienen una responsabilidad. No es posible que hoy tengamos a dos personas condenadas, a Aida Merlano y a su hija", fueron sus palabras.



Y es que de acuerdo a Del Río, la recién deportada conoce de varios caciques de su región que estarían inmersos en actos de corrupción, nombres en los que ahondará en los próximos días.



Merlano ya había señalado a Julio Gerlein y al exalcalde de Barranquilla Alejandro Char como supuestos determinadores de la violación de topes en sus campañas. La plata era, dijo, usada para comprar votos. En este momento, Gerlein está en juicio por ese caso. Y la Corte Suprema tiene abierto un expediente contra Arturo Char (primo de Alejandro Char) por los mismos hechos.



Además, le solicitó al jefe de Estado que garantice las vidas de sus familiares, puesto que según ella han sido víctimas de amenazas, atentados e intentos de secuestro denunciados desde hace muchos años, añadiendo que no han tenido eco en la Fiscalía General de la Nación.

"También pedirle por mi integridad, porque temo por mi vida, temo ser víctima de un atentado, y esta vez logren cometer su cometido, como cuando lo intentaron a hacer el día que intentaron asesinarme luego de ser violada. Logré salir sana y salva, y me resguardé en el gobierno del presidente Nicolás Maduro", aseguró Merlano, quien tiene dos condenas encima por parte de la Corte Suprema de Justicia.



Sobre su ida a Venezuela, dijo que no se fue huyendo, sino que salió hacia ese país porque en Colombia corría peligro. "Me fui para prepararme, para llevar mis pruebas y para que desde ese país Colombia escuchara mi verdad, y poder entregarle todas las pruebas a la Fiscalía, a la Corte Suprema".



En ese orden de ideas, indicó que espera que calen pronto las pruebas que ha mostrado en contra de varias personas judicializadas, de las que dijo que tendrían que contar con medida de aseguramiento privativa de la libertad en su contra si se tuvieran en cuenta todo el material probatorio que ha aportado a la Corte y a la Fiscalía.



Su intervención se acabó con la frase de que no regresó a Colombia "para ser pieza de tropiezo de nadie". En ese momento, uniformados de la Policía se interpusieron ante las cámaras, mientras a Merlano la retiraron de los micrófonos las agentes que la custodiaban



