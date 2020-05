Otros condenados por la Corte que podrían pedir impugnación

Ana María García. EL TIEMPO

Casos como el del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien fue condenado a 17 años de prisión por la Corte Suprema en el 2014 (por la entrega irregular de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro que debían ir para campesinos pobres pero que terminaron en manos de familias ricas) no se vieron beneficiados con la ley de doble instancia que entró en vigencia el año pasado.



Aunque el exministro ha interpuesto toda clase de recursos para pedirle a la Corte que le permita una doble instancia, y aunque la Comisión de Derechos Humanos de la ONU indicó que Colombia debe garantizarle la posibilidad de apelar su fallo condenatorio, la Corte Suprema de Justicia ha negado esas peticiones y ha insistido en que Estados Unidos debe extraditarlo a Colombia para que pague su condena.



La razón de la Corte es que actualmente la Sala Penal que lo condenó en el 2014 no tiene un superior jerárquico que pueda tomar esa decisión, pues la ley de doble instancia no es retroactiva. La Corte ha sostenido que Arias -al igual que otras 249 personas que tenían fuero-, fueron juzgados bajo las reglas que establecía la Constitución. Esas reglas indicaban que por ser altos dignatarios -contrario a lo que sucede con un ciudadano del común- tenían la garantía de ser juzgados por el máximo órgano de justicia del país: la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.