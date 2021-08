'A quienes delinquen les decimos que la salida será la cárcel': Migración

En un enérgico mensaje, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró: "ser solidarios no quiere decir ser laxos con la delincuencia", al rechazar el asesinato del patrullero de la Policía Humberto Sabogal, ocurrido el miércoles en Bogotá, y en el que estaría involucrado un ciudadano extranjero.



(Lea también: Envían a prisión al presunto asesino del policía Humberto Sabogal)

Espinosa indicó que la entidad que dirige está apoyando las labores de judicialización del migrante, pero que, además, se han dado instrucciones para reforzar los procedimientos de verificación en todo el territorio nacional.



“Migración Colombia, trabajando de manera articulada con la Fiscalía, el CTI, la Policía Nacional y las demás fuerzas militares, se encargará de detener y judicializar a aquellos extranjeros que cometan actos delictivos en el país, independientemente de su nacionalidad”, indicó.

Los delincuentes no se expulsan, no se deportan, como quien pretende trasladar un problema; al delincuente se le judicializa para que responda ante un juez FACEBOOK

TWITTER

El director de Migración añadió que se solidarizaba con los miembros de la Policía Nacional e indicó que aunque el delito "no distingue pasaportes", se aumentarán los controles para que hechos como los sucedidos el miércoles no vuelvan a pasar.



Además, Espinosa invitó a los ciudadanos extranjeros a denunciar a aquellos migrantes que están afectando el orden y la seguridad nacional y recalcó que para quienes cometan delitos la expulsión no será una opción para evadir su responsabilidad.



“Este es un mensaje para todos los ciudadanos extranjeros, incluidos los venezolanos. El que delinque será presentado por nosotros ante los jueces. Los delincuentes no se expulsan, no se deportan, como quien pretende trasladar un problema; al delincuente se le judicializa para que responda ante un juez, ante la sociedad por sus presuntos delitos… Aquí el que comete un delito tiene que responder ante las autoridades, tiene que haber un marco de judicialización, como un país que se respeta”, concluyó.

(Le puede interesar: El día que quedó libre hincha que luego golpeó a aficionado en El Campín)

El patrullero Sabogal fue herido cuando intentaba requisar a dos hombres en la calle 11 Sur con avenida Caracas, en Bogotá, uno de sus atacantes fue identificado como Anderson de Jesús Romero, quien le disparó en repetidas ocasiones y fue detenido inmediatamente.



El juez 43 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá le dictó medida de aseguramiento por el asesinato del uniformado, aunque el procesado no aceptó los cargos que le fueron imputados de homicidio agravado, fabricación y porte ilegal de armas, y hurto agravado.

Lea otras notas de Justicia

-¿Es desproporcionada la pena contra Epa Colombia? Abogados responden



-Los tres ‘falsos positivos’ en Huila por los que responderá Montoya



-Procuraduría pide a la JEP abrir cuatro nuevos macrocasos

justicia@eltiempo.com