La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de Pasto a la exreina del Carnaval de Negros y Blancos Valentina Martínez Cortés, quien habría cometido el delito de hurto por medios electrónicos y semejantes.



Esta mujer, estudiante de décimo semestre de Derecho, fue reina en Pasto (Nariño) en el año de 2020 y fue procesada por la justicia porque presuntamente se robó una billetera en la sede de Pasaportes de las instalaciones de la Gobernación de Nariño.



Los hechos por los cuales le trasladaron el escrito de acusación este martes se presentaron en la mañana del 31 de octubre de 2022, cuando al parecer la mujer vio en el piso la billetera que se le cayó a un hombre, hecho que quedó grabado en las cámaras de seguridad del lugar.

Compra realizada por la exreina Valentina Martínez. Foto: Fiscalía

Posterior a ello, en horas de la tarde del mismo día, la investigación de los agentes de la Fiscalía da cuenta de que la exreina fue al menos a dos establecimientos de comercio de la ciudad a realizar varias compras personales, todas ellas por valores menores a 100.000 pesos, para que de esa forma no le pidieran clave por las tarjetas bancarias presentadas.



Y es que en la billetera de la víctima había tarjetas de débito y de crédito, plata, registros para el pago de nómina y otros documentos personales que llevaron al hombre al que se le cayó la billetera a poner la denuncia ante la Fiscalía.



Luego de que la víctima fue a la sede del ente acusador en Pasto, la entidad procedió a pedir las copias de las grabaciones en la Gobernación. En diálogo con EL TIEMPO, Leonardo Vergara Bahamón, director de la Seccional de la Fiscalía en ese departamento, detalló que la víctima estaba muy preocupada, especialmente, por los documentos para el pago de nómina, "pues eran de difícil consecución".

Momento en el que la exreina entra a un almacén a comprar con una tarjeta que presuntamente se robó. Foto: Fiscalía

"Con esto, la Fiscalía empieza una serie de actividades investigativas de recolección de videos, entrevistas, búsqueda selectiva en base de datos, conocer e identificar a la presunta responsable, y es ahí donde se obtienen los videos y soportes tecnológicos como las compras que había realizado en los centros comerciales", explicó el director.



Por todo ello, para las autoridades es claro que la responsable puede ser Valentina Martínez, ya que al ingresar a la Gobernación de Nariño ella quedó registrada en ese edificio, y en el sistema se obtuvo su plena identificación. Sumado a eso, se pidieron las imágenes en los locales comerciales y se pudo establecer que, en efecto, era Valentina Martínez por su físico y su vestimenta.



A raíz de la investigación, el jueves de la semana pasada, la Fiscalía obtuvo una orden de captura en su contra que se hizo efectiva cuando caminaba por el barrio Prado Norte, de Pasto. En ese momento, una funcionaria le notificó que era judicializada por el delito de hurto por medios electrónicos y semejantes.



Video de la oficina de pasaportes de la Gobernación en el que Martínez al parecer toma la billetera. Foto: Fiscalía

De allí fue llevada ante un juez de control de garantías, quien legalizó la captura bajo el procedimiento abreviado, y por eso se le trasladó un escrito de acusación, radicado este martes. Como no tenía antecedentes, la Fiscalía solicitó medida no privativa de la libertad aunque la exreina, que no aceptó cargos, deberá seguir compareciendo ante la justicia cuando sea requerida.



De acuerdo con el director de la Seccional Nariño, "esto hace parte del cumplimiento del direccionamiento estratégico del señor fiscal Francisco Barbosa, en el que se han priorizado algunos delitos como el hurto, así sea por medio electrónico".



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

