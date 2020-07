Acusado formalmente cómplice de intento de robo a médico en Bogotá

El martes fue acusado formalmente Óscar Andrés Basabe Díaz, el hombre que fue capturado por agentes de la Policía luego de haber acompañado a tres asaltantes que intentaron robar a un médico en un puente peatonal en el norte de Bogotá, y que fallecieron, luego que el médico en un acto de defensa disparara contra los tres atracadores. En hechos registrados a finales de enero de este año.

De acuerdo con la Fiscalía, Basabe fue capturado por agentes de la Policía en el sur de Bogotá, alrededor de la medianoche del 31 de enero, y fue detenido luego de que los uniformados encontraran que el vehículo en el que el hombre se transportaba reportaba una denuncia de robo el día 28 de diciembre del 2019.



Si bien en las audiencias concentradas, la Fiscalía no le imputó delitos por el intento de robo al médico, sí lo hizo por el delito de receptación y falsedad marcaria a título de dolo, cargos que no fueron aceptados por Basabe Díaz.



En la audiencia de acusación el delegado de la Fiscalía dijo que el ente acusador “pretende hacer valer que el acusado participó en calidad de autor a título de dolo (por los delitos ya mencionados), puesto que al momento de ejecución de la conducta Óscar Andrés Basabe estaba en capacidad de comprender la ilicitud de la misma y podía determinarse de acuerdo con esa comprensión, pues era consciente que la misma era contraria a derecho, por ello se le acusa de la conducta de receptación y falsedad marcaria”.



A dicho escrito, la Fiscalía, añadió como elemento que pretende hacer valer como prueba en juicio, el testimonio de Luisa Fernanda Salazar Jiménez como víctima, debido a que era la dueña del vehículo que fue robado y usado para cometer el fallido hurto.



La audiencia preparatoria se programó para finales de agosto.



Vale recordar que Basabe Díaz se encuentra en prisión domiciliaria mientras se adelanta el proceso en su contra.



Del hombre también se conoció que tiene otro proceso en su contra. En marzo del año pasado fue capturado por el delito de receptación y llevado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI). En esa oportunidad tampoco aceptó los cargos y el juez del caso lo dejó en libertad.

