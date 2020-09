'Policía pide perdón por cualquier violación a la ley': Mindefensa

En la mañana de este viernes, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que "la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución"



Al reiterar su rechazó y dolor por los hechos que rodearon la muerte de Javier Ordóñez, en medio de un procedimiento de la Policía el pasado miércoles - catalogado como brutalidad policial - en inmediaciones del barrio Villa Luz el que fue sometido a varias descargas de táser, y al parecer, a una golpiza cuando fue trasladado al CAI.

De igual forma, confirmó que dentro de la investigación interna que adelanta la Policía, se decidió auto de imputación de cargos contra los uniformados involucrados por abuso de autoridad y homicidio.

​Trujillo afirmó que se "notificó la suspensión de sus cargos para proceder a apartarlos de la institución y así no se manipulen las pruebas y no se obstaculice la información".



Dijo que las investigaciones avanzaran contra otros cinco policías - que fueron suspendidos - para establecer si incurrieron en una falla por omisión en su actuación.



Finalmente señaló que la institución esta comprometida en que este caso no quede impune, y que para ello cuentan con toda la colaboración dentro de la política de cero aceptación a los hechos al margen de la ley.



La Policía entregó un nuevo balance de las afectaciones registradas durante los dos últimos días por las protestas que han terminado en violentos actos de vandalismo.



Son 194 policías lesionados: 183 de ellos en Bogotá, 7 en municipios de Cundinamarca, 2 en Cali y 2 en Medellín. Además de 10 civiles muertos, 7 de ellos en Bogotá y 3 en Soacha. 209 civiles lesionados.

"Manifestamos nuevamente nuestra solidaridad con las familias de los ciudadanos afectados, así como con las comunidades que han sufrido con estos actos de violencia de los vándalos", aseguró Trujillo.



El Ministro dijo que son 60 las instalaciones policiales afectadas, entre ellas 54 CAIs y 6 estaciones de Policía.



91 vehículos afectados de la siguiente forma: 33 buses de transmilenio vandalizados, 8 incendiados, 44 del SITP vandalizados y 5 incendiados y 1 camioneta particular afectada.



También fueron afectadas 25 motocicletas, 7 de ellas de la Policía Nacional, así como 22 vehículos institucionales. Además, de 5 entidades bancarias, 3 establecimientos de comercios y un semáforo.



Durante estos dos días se han registrado 90 capturas y 11 aprehensiones de menores de edad.



Se han conducido 156 personas para su protección. A 49 se les han impuesto comparendos.



