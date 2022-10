Después de que el Juzgado 59 penal circuito de Bogotá le negó la condición de víctima a Karen Abudinen en el caso de corrupción en Centro Poblados, la exministra le solicitó a la Sala Penal del Tribunal Superior revisar la decisión.



Ella asegura que ha tenido que ir al psicólogo por el escándalo, en el cual se perdieron $70.000 millones de pesos destinados para llevar Internet a colegios de zonas rurales.

La diligencia, que se inició sobre las 10 de la mañana, comenzó con la sustentación, para pedir ser tenidos como víctimas en el caso, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), el Fondo Nacional de Garantías, la exministra Karen Abudinen, la fiduciaria BBVA, y la Contraloría General de la República.



El juzgado reconoció a todos como víctimas, menos a la exministra de las TIC, quien tras la negativa declaró que se ha visto realmente afectada por la situación.



“Hoy mi carrera profesional y mi persona se han visto juzgada, tengo que ir al psicólogo (...) Si ellos no hubieran entregado los documentos falsos, a los cuales ellos sabían, yo no estuviera pasando todas estas cargas, afectivas, profesional y personales”, declaró la exministra.

Abudinen insistió en que no quiere ser reconocida como víctima para pedir una reparación económica. Sin embargo, resaltó que fue engañada mientras ejercía su cargo y a raíz de eso ha tenido más ofertas de trabajo.



“A mí me hicieron daño real, concreto, visible (...) Me tocó renunciar. No tengo en este momento oportunidades laborales”, agregó Karen Abudinen.

