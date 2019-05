Absuelven a cubano procesado por supuesto plan de atentados en Bogotá

Raúl Gutiérrez Sánchez, ciudadano cubano capturado en marzo del 2018 por supuestamente planear atentados en Bogotá, fue absuelto por el juzgado 5 especializado de Bogotá.



"Las pruebas del juicio oral no satisfacen el umbral probatorio para determinar culpabilidad, por eso se dispondrá la libertad inmediata" concluyó el funcionario. La Fiscalía apelará la decisión.



El extranjero había sido señalado por la Fiscalía de los delitos de concierto para delinquir agravado y tentativa de terrorismo, aunque el mismo ente acusado había pedido absolver al hombre de este último delito, al no contar con pruebas suficientes.

"Luego de practicar las pruebas, concluimos que la Fiscalía no cumplió con demostrar la exigencia constitucional ilegal", dijo el juez.



Además, expresó que no se encontró información en concreto sobre los posibles interlocutores, y que tampoco se hallaron los artefactos explosivos ni el dinero con el que Raúl Gutiérrez estaría planeando realizar los atentados.



"Hay incipientes actos terroristas no punibles" dijo el funcionario, refiriéndose a que "los actos solo fueron pensados, pero no hay hechos, y agregó que los "actos preparatorios son irrelevante penalmente".



Para el juez las pruebas no determinaron su culpabilidad y tampoco "se logró demostrar que hiciera parte de una organización criminal".



Gutiérrez Sánchez, un economista de 46 años de edad, al momento de su captura estaba ilegalmente en Colombia y en registros migratorios aparecen una deportación y una expulsión del país en el 2015 y el 2017.



Los presuntos planes de atentado por los que se investigó a Gutiérrez eran especialmente contra ciudadanos norteamericanos, por lo que en su momento se le imputaron los delitos de terrorismo y concierto para delinquir, cargos que el cubano no aceptó.En su momento Gutiérrez reconoció que planeaba ataques contra funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, ‘Timochenko’ y Gustavo Petro. Luego se retracto.

A través de la investigación la Fiscalía determinó que "era un potencial terrorista y se concertó para realizar atentados terroristas", también se dijo que tenía habilidad para falsificar documentos, por lo que le sería fácil salir del país una vez cometidos los hechos.



En su momento, la Fiscalía dijo que a través de chats de WhatsApp y Telegram se evidenció que el cubano quería ser un musulmán de lucha, no uno de escritorio, además, se dijo que fue él quien contactó a sus interlocutores.



También había señalado el ente acusador que Gutiérrez era un posible terrorista solitario, porque no tenía arraigo ni en Colombia ni en Estados Unidos, aunque dijo que su familia estaba allá, pero en los chats que se analizaron no se encontraron conversaciones afectivas con familiares.



El fiscal agregó en los alegatos de cierre: "no puede regresar a Estados Unidos, no es bienvenido en Cuba y ha sido expulsado 2 veces de Colombia (...) Estaba solo, y como el mismo dijo, enojado con el mundo".



La defensa, por su parte, había alegado que "no hay pruebas que indiquen que Raúl Gutiérrez profesara la religión islámica ni que la lleve al extremo para cometer acciones terroristas contra personas o bienes".



En la última audiencia, de alegatos de conclusión, Gutiérrez pidió la palabra y ratificó que era inocente, así como dijo que llegó a dos conclusiones, la primera : "soy un tonto, sin falta de oficio, una persona trastornada por su situación personal con carencias y pérdidas emocionales, afectado por el destierro, por el abandono de mi mujer, la pérdida de mi familia, por una sociedad moderna que se ocupa de esclavizarlo a uno mas no se ocupa del ser humano como tal, trastornada por el veneno de internet, en realidad soy una persona patética".



La segunda conclusión fue: "la Fiscalía ha hecho conmigo un 'show' mediático, un falso positivo, pero no tiene una sola prueba contra mí, no tiene evidencia física ni testigos que prueben o confirmen de lo que se me acusa".



JUSTICIA