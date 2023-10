La reacción de la defensa de Álvaro Uribe ante negativa de Tribunal de precluir su caso

Los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados, quienes defienden los intereses del expresidente Álvaro Uribe Vélez en su proceso por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, reaccionaron ante la decisión del Tribunal de Superior de Bogotá de no precluir el caso.



“Con los medios de conocimiento recopilados hasta ahora por la Fiscalía, tal alternativa no se ha desvirtuado, por lo tanto resulta inviable por ahora acceder a la petición”, afirmó en audiencia el magistrado Carlos Andrés Guzmán, ponente de la decisión. Él argumentó “existencia de incertidumbres sustanciales”, “relevantes inconsistencias” y “elementos de prueba que al parecer no fueron tenidos en cuenta” por parte del ente acusador.



La primera reacción fue de Jaime Lombana, quien le indicó a este medio que aunque no comparte la decisión, la acata y seguirá adelante con el caso: "Buscaremos trabajar probatoriamente y que la Fiscalía complete las pruebas que dice el Tribunal, que no fue contundente en afirmar la culpa de Álvaro Uribe, ni mucho menos".



Audiencia del Tribunal de Bogotá en caso contra Álvaro Uribe.

Además, resaltó que se tomará un tiempo para leer detenidamente la decisión de 269 páginas que negó la preclusión en favor de su cliente, anticipando que apoyarán a la Fiscalía en el escenario de que decida presentar una tercera solicitud de preclusión.



Y sobre si el veredicto del Tribunal sorprendió al expresidente, indicó que no. En este punto es clave que el pasado jueves en la noche, Uribe realizó una rueda de prensa para decir que le habían negado la preclusión, y que sería llamado a juicio.



Esto último, por ahora, no se ha comprobado. Primero porque los magistrados fueron claros en que ellos no pueden ordenarle a un fiscal a acusar a alguien, y segundo porque desde el ente acusador no se ha conocido alguna movida que lleve a la radicación del escrito de acusación.

Jaime Granados, abogado.

La otra reacción

El penalista Jaime Granados, defensor principal en este caso contra el también exsenador, también dijo que aunque no comparte lo decidido por el Tribunal de Bogotá, lo respetan.



Asimismo, se refirió a los 90 días que desde ahora tiene la Fiscalía para tomar una decisión. Para él, hay que tener en cuenta que "la Corte Suprema tuvo cerca de 30 meses para investigar al expresidente; y la Fiscalía, sumadas las diferentes etapas, ha tenido seis meses".



Otro de los puntos que tocó fue el referente a los límites a la interpretación del principio de limitación de recursos que aparece en el fallo. Es decir que cualquier reparo que presente alguna de las partes, tiene que ser en relación a lo que haya abordado la Fiscalía en sus solicitudes.



Ante ello, Granados anotó que el fallo no puso en entredicho la legalidad de las interceptaciones a Uribe que la Corte Suprema hizo en su momento, y que el Ministerio Público objetó por estar revestidas de posibles ilegalidades.

Audiencia del Tribunal de Bogotá en caso contra Álvaro Uribe.

En el sentido de no estar de acuerdo con que siga abierto el expediente se pronunció el exjefe de Estado, quien resaltó que estaba en desacuerdo "con el Tribunal pero reconozco que los magistrados no se manifestaron con odio político".



Quienes sí expresaron algunos reparos con lo decidido por la magistratura fueron los abogados de las cuatro víctimas que hacen parte del caso, pues creen que al decir que la Fiscalía tenía que investigar más antes de alguna solicitud, se desvía la intención de las víctimas de que Uribe vaya a juicio, ya que consideran que hay elementos para pasar a esa etapa.



