'Pensé en mis hijos': abogado que lloró en audiencia contra asesino

“Al escuchar el relato de lo que fue el trasegar de ese menor camino a la muerte, un alma inocente, pensé en mis hijos y en el dolor que habrá sentido ese niño”, le dijo a EL TIEMPO el abogado Javier Baquero, al explicar el porqué de sus lágrimas durante la imputación de cargos a su defendido.



El abogado estaba al frente de la defensa de Óscar Eduardo Orjuela Pinzón, de 19 años, acusado de torturar y abusar de un menor de 22 meses, a quien terminó asesinando el pasado 25 de enero, en hechos registrados en un populoso sector de Bogotá.

Durante la audiencia de legalización de captura de Orjuela, el pasado 27 de enero, quedó grabado tanto el llanto del juez como el del abogado defensor y el de varias personas que se encontraban en el lugar, frente al cruento relato de la Fiscalía sobre los vejámenes a los que fue sometido el niño entre el 20 y 25 de enero.



(Le puede interesar: El juez que lloró al escuchar las evidencias de tortura a un niño)



“Como defensor público, los casos se nos adjudican por sorteo de acuerdo con los turnos de radicación. Me tocó un caso de homicidio, según lo que vi, inicialmente, era un enfrentamiento entre barras”, dijo el abogado.

Un Juez y un abogado de oficio rompieron en llanto tras escuchar el caso de abuso y tortura a bebé de 22 meses >> https://t.co/IEggrsypgd pic.twitter.com/EvJvsMLdUr — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 3, 2020

Baquero, de 36 años, es abogado de la Universidad Católica, ejerce la carrera hace 10 años y tiene especializaciones en derecho administrativo, procesal y constitucional.



El defensor señaló: “Abrí la carpeta del caso asignado y empecé a leer que la víctima era un menor de 22 meses que, de acuerdo con la necropsia, registraba 44 lesiones, de la cabeza a los pies, quemaduras, fracturas y heridas en su órganos sexuales. Quedé impactado”, afirmó.



(Además: En violencia sexual e intrafamiliar, las condenas no superan el 30 %)

Empecé a leer que la víctima era un menor de 22 meses que, de acuerdo con la necropsia, registraba 44 lesiones FACEBOOK

TWITTER

El abogado dijo que se reunió con el sindicado –Orjuela Pinzón –, quien era el padrastro del niño, y le preguntó si era inocente. “No lo aceptó ni lo negó, y eso me dejó más preocupado porque no asumió la posición del que se declara inocente o es inocente”, explicó.



De acuerdo con la Fiscalía, en el jardín a donde asistía el niño notaron la situación física del menor.



"El primer golpe fue en la boca. La respuesta del padrastro fue que se cayó de frente. Al otro día, el niño dio a entender que le dolían las piernas. La respuesta fue que se cayó jugando fútbol, y así el hombre tenía una excusa día a día", señaló el ente acusador durante la imputación de cargos.



(Además: ICBF defiende inhabilidad a violadores de menores)



Baquero, quien es un hombre casado y padre de dos hijos, de 18 y 6 años, reconoció que este ha sido el caso más difícil que ha tenido que enfrentar, “porque se refiere a la muerte de un niño y la indiferencia absoluta de su agresor, no demostró ningún arrepentimiento o sentimiento”, afirmó el abogado, quien señaló que se verificó si Orjuela padecía de alguna enfermedad mental.



Javier Baquero dijo: "¿Cómo no va a llorar una persona al escuchar tanta violencia ejercida hacia un indefenso e inocente niño?".



Orjuela Pinzón enfrenta una condena hasta de 50 años de prisión, el juez lo envío a la cárcel y en los próximos días se llevará una audiencia de verificación, ya que el hombre reconoció el crimen y se allanó a los cargos.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET