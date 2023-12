'Jamás lo he contemplado': Abogado de Nicolás Petro sobre idea de negociar con Fiscalía

El penalista Diego Henao se refirió a cuál es la postura jurídica que ha estudiado desde que asumió el proceso que enfrenta el exdiputado Nicolás Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



En diálogo con EL TIEMPO, reiteró que no se le ha pasado por la cabeza buscar un beneficio en la Fiscalía General de la Nación para su cliente, como un preacuerdo o un principio de oportunidad.



"Jamás he contemplado ni la idea ni la posibilidad", indicó. Ahora, resaltó que si el fiscal Mario Burgos -que lleva el caso- le presenta un preacuerdo, su posición será analizarlo, aunque cree que eso no pasará.



Caso de Nicolás Petro. Foto: Agencia Kronos

Su versión de cuál es la estrategia se puso sobre la mesa porque en medio de una rueda de prensa del lunes indicó, que si el ente acusador le presentaba una negociación, él dijo que primero lo "mostraran".



En octubre, en entrevista con este diario Diego Henao explicó que al llegar a la defensa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, no pensó en algún tipo de beneficios. "En mi criterio considero que hay elementos necesarios para una defensa sólida, entonces no he considerado ningún tipo de aceptación de cargos", comentó.



Llegada del fiscal Mario Burgo (de bolso) al juzgado. Foto: Agencia Kronos

¿En qué va el proceso?

El caso de Nicolás Petro está listo para audiencia de acusación, la cual fue programada por el Juzgado 2 Especializado de Barranquilla para los días 11 de enero de 2024 a las 10:00 de la mañana, y 12 de enero desde las 9:00.



A ella se llegará presencialmente luego de la orden que dio la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de que sea en la capital del Atlántico donde se lleve el proceso, pues la defensa de Petro Burgos había pedido el cambio de juez para la ciudad de Bogotá.



A la par de la acusación, Day Vásquez está a la espera de que la Fiscalía le dé un principio de oportunidad por los dos delitos que le imputó, pues también habría participado del plan con Nicolás, su expareja.

Fiscal Mario Burgos. Foto: Toma de video

Se fue contra el fiscal Burgos

De hecho, el hijo del presidente Gustavo Petro asistió ayer lunes a una diligencia en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ), en la cual lanzó duras acusaciones contra el fiscal Mario Burgos, quien lleva su caso penal, de quien aseguró ha desplegado un "esquema sistemático y dañino" en su contra.



Nicolás Petro recordó en esa línea que en su momento pese a que la Fiscalía había pedido en su contra una medida intramural de detención preventiva, un juez de garantías lo dejó libre "porque no había necesidad de detenerme".



