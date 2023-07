Las audiencias en contra de Nicolás Petro y Days Vásquez, que no pudieron surtirse el sábado por ausencia de algunos abogados, empezaron su desarrollo desde la mañana de este domingo con un nuevo episodio: parte de ellas son reservadas.



La razón es que la Fiscalía General de la Nación solicitó que se empiece por la audiencia de allanamiento, que es en la que pueden exponerse elementos probatorios dentro del proceso que, de conocerse públicamente, podrían afectar su curso. En ese sentido, el Juzgado 74 de control de garantías de Bogotá accedió al pedido, por lo que la audiencia de legalización de captura también será a puerta cerrada.



Es decir que las que serán para el público en general serán las de imputación de cargos y la de solicitud de medida de aseguramiento. Así lo manifestó el juez, el cual mientras que fue pública la audiencia en la mañana, alcanzó a escuchar las presentaciones de todas las partes, incluida la de Juan Carlos Trujillo, abogado de Nicolás Petro.



Audiencia de legalización de captura a Nicolás Petro y Day Vásquez. El fiscal Mario Burgos es el de la mitad de la foto. Foto: Archivo particular

Este penalista hizo un especial comentario en contra de la Fiscalía, pues considera que los funcionarios del ente acusador han sido hostiles en el tratamiento que han tenido con su cliente (el hijo del presidente de la República) y con él.

"De nuestra parte hemos recibido un tratamiento hostil de parte de la Fiscalía, no contamos con las garantías. Estas audiencias tienen que realizarse en un escenario neutral, donde se garanticen los derechos de defensa y el principio de igualdad de armas", dijo Trujillo, al referirse a que la sede de la Fiscalía no debe ser el escenario para su cliente, pues los fiscales son la contraparte en el caso.



Otro de los episodios que causó extrañeza en el defensor de Nicolás Petro es que los abogados de Day Vásquez sí acompañaron a la procesada desde el búnker de la Fiscalía, mientras que él tuvo que hacerlo de manera virtual. Con ello, Trujillo dejó claro que está de acuerdo con las nuevas tecnologías, pero no con la desigualdad entre las partes, pues a él no lo invitaron.



Asimismo, manifestó que "el día de ayer (sábado) se intentó dar inicio a estas audiencias concentradas en el Juzgado 1 de control de garantías, y esa audiencia no se pudo llevar a cabo por razones conocidas, y es la inasistencia resonada de los defensores de la señora Daysurys Vásquez".

Facebook Twitter Linkedin

Juan Carlos Trujillo, abogado de Nicolás Petro. Foto: Archivo particular

Es decir, en palabras textuales de Trujillo, en la audiencia del sábado se evidenció "el completo desbalance" que hay, pues considera que no es adecuado el tono y la actitud intimidante del fiscal Mario Burgos, uno de los dos que lleva la investigación.



Ambos funcionarios del ente acusador tienen en la mira al hijo del jefe de Estado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pues se habría quedado con 600 millones de pesos que recibió, al parecer, de personas como Alfonso Hilsaca y del excapo Samuel Santander Lopesierra. La versión que hay es que esa plata iba dirigida a la campaña del presidente Petro, quien ante el escándalo le solicitó a la Fiscalía que investigue a su hijo.



El ventilador contra Petro lo encendió su expareja, Day Vásquez, quien reveló chats de WhatsApp en los que hablaban de supuestas movidas de dinero el año pasado. Ella será imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales. Sin embargo, EL TIEMPO conoció que busca llegar a un principio de oportunidad con la Fiscalía, a cambio de ser testigo contra otros involucrados.



En total, el ente acusador tiene previstas tres fases dentro de este proceso, con las audiencias contra Petro y Vásquez cerraría el primero, para dar paso al segundo, en el que caerán personas cercanas al hijo del Presidente en menos de dos semanas.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

