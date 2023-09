El expediente judicial que se abrió en contra de Nicolás Petro porque presuntamente se quedó con plata que iba dirigida a la campaña a de su papá, el presidente Gustavo Petro, en los últimos días estuvo quieto porque David Teleki, quien defendía al exdiputado, renunció a su puesto.



A nivel disciplinario, esa ausencia del apoderado hizo que hace dos semanas la Procuraduría General de la Nación le pusiera una fecha límite a Nicolás Petro para nombrar al reemplazo de Teleki, el cual llegó por partida doble.



Los abogados Stewing Arteaga y Nixon Torres llegaron a asumir la defensa del exdiputado ante la Procuraduría en su regional Barranquilla, donde una funcionaria de dicha entidad es la que lleva el proceso contra él y contra su expareja, Day Vásquez, también mencionada en el escándalo que ella misma destapó este año.



David Teleki, exabogado de Nicolás Petro. Foto: EL TIEMPO y Fiscalía.

En diálogo con EL TIEMPO, Arteaga explicó que tras su nombramiento y el de su compañero, "vienen unos testimonios que se habían suspendido, porque como no había abogado, la Procuraduría ordenó que hasta que no se designaran nuevos, no establecería nuevas fechas, entonces estamos a la espera de que esas fechas sean establecidas".



En efecto, los testimonios que están pendientes por recoger son los de tres personas en especial, así lo confirmó el defensor. Se trata de Samuel Santander Lopesierra, alias 'el hombre Marlboro', Gabriel Hilsaca y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente.



A este último hombre, la citación para el 12 de septiembre le llegó a finales de agosto, pero por motivos de agenda, no pudo asistir y mandó una excusa, por ende se corrió la fecha de su visita a Barranquilla.



En todo caso, Stewing Arteaga le contó a este medio que el proceso en la Procuraduría es un poco distinto al penal, y que como defensores van a plantear que no hubo ningún grado de responsabilidad, o por lo menos no como en el ámbito penal. "En lo disciplinario vamos a buscar una absolución en el proceso", concluyó.

Nicolás Petro y Day Vásques estuvieron en el búnker de la Fiscalía. Foto: Unidad Investigativa

El proceso penal

En la Fiscalía, Nicolás Petro está imputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que él no aceptó, y sobre los cuales ofreció una colaboración con la justicia a cambio de beneficios.



Esa línea de colaboración constaría de hablar de varias personas que están implicadas en el escándalo de dineros que iban dirigidos a la campaña de su papá, y que el exdiputado se habría quedado para comprar casas y otras propiedades.



Una fuente cercana al caso explicó que como Nicolás Petro anunció una colaboración con la justicia, junto a su abogado en esa área -Diego Henao- están en la fase de recopilar información, la cual se le entregará a la Fiscalía. "Ha ido entregando poco a poco a medida que ha tenido la disponibilidad de esa información", comentó.



En el caso de Day Vásquez, ella también busca el beneficio de principio de oportunidad que lleve a que no la judicialicen por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales. Para ello también ofreció entregar datos de personas que estarían involucradas en este caso, los cuales ha ido aportando al fiscal Mario Burgos.



Precisamente, para esta semana estaba prevista una nueva declaración, pero este diario conoció que Vásquez envió una excusa al ente acusador diciendo que no podía asistir, y por eso está a la espera de que fijen nueva fecha.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

