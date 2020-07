Abogado de Mancuso denuncia supuesto plan en su contra para asesinarlo

Por medio de una denuncia dirigida al fiscal general, Francisco Barbosa, el abogado Jaime Alberto Paeres Jaramillo, defensor de Salvatore Mancuso, uno de los exjefes máximos de la Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, informó que el martes 11 de julio llegaron a buscarlo 35 personas con armas de largo alcance a un predio contiguo al lugar donde el abogado pasaba cuarentena.

De acuerdo con la denuncia del jurista, el administrador de la finca a la que llegaron las personas armadas, le explicó que dicha operación estaba dirigida en contra del abogado porque los delincuentes le mostraron fotos de la propiedad de la familia donde Paeres Jaramillo se encontraba.



Incluso, al administrador le preguntaron si conocía al defensor a lo que respondió que no, lo que, de acuerdo con Paeres Jaramillo, es cierto porque durante el tiempo que allí ha estado, el trato con el vecino ha sido mínimo.



La denuncia señala que el grupo armado golpeó y amarró a las personas que se encontraban en la finca a la que entraron en el corregimiento de San Cristóbal en Medellín, Antioquia. Los delincuentes, indica el documento, estaban uniformados, con pasamontañas, tapabocas y otros con buzos.



De acuerdo con Paeres Jaramillo, el operativo estaba siendo dirigido por otra u otras personas que no se encontraban en el lugar y se comunicaban por medio de radioteléfonos con quienes sí estaban en el lugar de los hechos.



Por lo sucedido, el abogado debió abandonar el lugar y aseguró que “algo grave está sucediendo, contra mi integridad física y la de mi familia y contra un sector que ha sido relativamente tranquilo y pacífico”.



Según el abogado, la situación se agrava no solo por ser el defensor de Mancuso sino porque en su desempeño como profesional del derecho ha “adelantado múltiples actuaciones judiciales en pro de las garantías de Mancuso y de las víctimas de este doloroso conflicto armada, incluidas las denuncias públicas y judiciales presentadas como consecuencia de actos delictuales gravísimos (…)”.



Señala que lo sucedido no solo es preocupante para él sino para “cualquier ser humano” y además puede ser un “lamentable y funesto mensaje para Salvatore Mancuso, las víctimas, incluso las mismas autoridades que han luchado incasablemente para sacar adelante el proceso de Justicia y Paz”.



Debido a lo anterior, Paeres Jaramillo solicitó al Fiscal General que se investigara lo sucedido y además se garantice la seguridad de él y su familia y la de las personas que aún se encuentran viviendo en el sector.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com