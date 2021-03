A qué se expone hombre que amenazó a Alejandro Riaño por redes

Aunque este martes se conoció un video en el que el presunto responsable de amenazas contra el comediante Alejandro Riaño y su familia se disculpaba por los hechos, lo cierto es que su disculpa podría no salvarlo de enfrentar un proceso penal.

Abogados penalistas explican que en Colombia está tipificado como delito amenazar a alguien, y en esto no importa si la amenaza se hace de forma verbal, escrita o, como en este caso, a través de redes sociales.



El abogado Camilo Burbano explicó que el Código Penal tiene dos delitos relacionados con amenazas. El primero son las amenazas contra defensores de Derechos Humanos, servidores públicos, dirigentes políticos o sindicales, en este caso se castiga a la persona que por cualquier medio, incluido redes sociales, atemorice o amenace a una persona que ejerza actividades de promoción y protección de derechos humanos.



El segundo caso, explicó el penalista, es el delito de amenazas en el que se le comunica a una persona la intención de hacerle daño a ella o su familia cercana. "Este tipo penal dice que la persona que por cualquier medio amenace a otros con la intención de generar zozobra o temor en la población, incurrirá en una pena de 4 a 8 años de prisión".

Con el primer tipo penal, detalló el abogado, el delito se configura con la amenaza contra un defensor de DD. HH., líder sindical, políticos, organizaciones dedicadas a la defensa de los DD. HH., entre otros; mientras que en el segundo caso debe existir con la amenaza una intención de causar zozobra o temor en una parte de la población.



En cualquier caso, explicó Burbano, "las amenazas por redes sociales, por supuesto, pueden constituir un delito y por lo tanto la Fiscalía debe investigar".



Según dijo el propio Riaño, en su momento él mismo puso en conocimiento de las autoridades esta situación.

De otro lado, la penalista Dalila Henao recalcó que aunque hubo una retractación por parte del propietario de la cuenta desde la cual se hicieron las amenazas, "lo cierto es que, por el mero hecho de haber realizado dichas manifestaciones, puede estar incurso en el delito de amenazas del artículo 347 del Código Penal". Ese delito no solo incluye la pena de 4 a 8 años de cárcel, sino una multa que puede ir desde 13.33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Henao puso de presente que este delito se configura con la sola manifestación, indistintamente de si es por medios virtuales o no; así mismo, es doloso "lo que implica que debe existir voluntad de ejercer presión indebida en la víctima, con el fin de atemorizarla, tal cual como ocurrió con Riaño".



Para la abogada, esos elementos están acreditados "pues es evidente que la amenaza se hace con ocasión de las posturas políticas asumidas por Riaño y, por lo tanto, esta conducta debería ser investigada por la Fiscalía". Y añadió: "La retractación no tiene la capacidad de evitar el inicio de la investigación, lo reprochable de la conducta hace necesario que se efectúe una indagación penal con el fin de que sean protegidos los derechos del señor Riaño".

