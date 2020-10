'Una tienda de barrio fue fachada para lavar 28 millones de dólares'

En la mañana de este martes, el director especializado contra el lavado de activos de la Fiscalía General, Luis Miguel Martínez Romero, confirmó que en un trabajo conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, y con información de inteligencia de la la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), se "logró la captura y judicialización de tres personas que presuntamente habrían lavado activos por más de 82 mil millones de pesos".



De acuerdo con el Fiscal, la actividad ilícita se concretó durante los años 2016 y 2017.

Dijo Martínez que, con el desarrollo de la investigación, se pudo evidenciar "que los hoy procesados, al parecer, a través de la constitución de una empresa fachada denominada La Buena Promesa SAS, dedicada supuestamente al comercio al por mayor de productos alimenticios, legalizaban el ingreso de divisas de origen ilícito desde Hong Kong (China) y Turquía, sin realizar las operaciones comerciales que justificaran dichos ingresos".



Dijo que a los hermanos Diego Fabián y Mónica Alejandra Núñez Vergel, socios y fundadores de la supuesta empresa - que en realidad era una tienda de barrio,- y el esposo de Mónica, Edwin Saúl García Castellanos (capturados en Cúcuta, Norte de Santander), se les imputaron los delitos de concierto para delinquir con fines de lavado de activos y lavado de activos.



Resaltó el Fiscal que los tres capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad: los hombres con detención intramuros y la mujer con domiciliaria.

El director de la unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía señaló que la estructura delinquía desde Villa del Rosario, y se logró establecer "que su actividad principal no guardaba relación alguna con las operaciones de cambio en las que soportó, entre septiembre de 2016 y junio de 2017, el ingreso de divisas por un valor de USD 28’064.126, equivalente para la época a $82.560’560.690".



Por su parte, el director de la Polfa, el general Gustavo Franco, aseguró que las transacciones para el retiro del dinero las "realizaron personas de estratos 1 y 2, que eran beneficiarios del Sisben".



Es por esto que los investigadores lograron establecer que la totalidad del dinero recibido en la cuenta corriente de la empresa, aparentemente fue girado mediante 428 cheques en favor de terceras personas de escasos recursos.



Los beneficiarios no tenían la calidad de proveedores o clientes de la misma, por lo que se presume que esos retiros no eran para el desarrollo de su objeto social, sino para dar la apariencia de legalidad a los recursos ilícitos a su ingreso a Colombia y luego transformarlos en dinero en efectivo.



"Los investigadores evidenciaron también que una sola persona habría realizado en el lapso de dos años 222 transacciones con retiros por valor de $45.710 millones de pesos, mientras que otra lo hizo por $ 17.525 millones", resalta la Fiscalía a través de un comunicado sobre el tema.

