La Universidad del Rosario convocó este jueves a expertos para examinar la propuesta del ministro de Justicia, Néstor Osuna, sobre la necesidad de fortalecer la Justicia Restaurativa en Colombia.



El encuentro fue abierto por el rector del claustro, Alejandro Cheyne García, promotor de estas jornadas llamadas “diálogos sobre las reformas”, un espacio en el que se pretende debatir con todos los sectores las reformas anunciadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



“Acompañaremos el examen de cada una de las reformas para que ellas puedan crear mejor bienestar”, dijo el rector del Rosario, quien además resaltó la importancia de este momento político, en el que “los jóvenes están hablando a su manera y construyendo país”.



Esos diálogos que hoy comenzaron con la participación de destacados académicos de diversas universidades, penalistas reconocidos, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, los tribunales de Justicia y el Congreso de la República, seguirán con las otras reformas.

El Rosario le dice SÍ, a la Justicia Restaurativa



El examen a la posibilidad de fortalecer la Justicia Restaurativa en Colombia, como lo propuso el ministro Osuna, comenzó con un análisis del decano de Jurisprudencia del Rosario, José Alberto Gaitán, quien expresó con claridad su criterio a favor de la iniciativa.



Gaitán se mostró partidario de que esta figura vaya más allá de los delitos querellables y se ponga al servicio de algunas causas penales para hallar pronta salida de los procesos que hoy colapsan la administración de justicia.



“El reto está no solo en revivir la indemnización integral como forma de terminación del proceso penal, sino que, en aras de la justicia restaurativa y de una mejor justicia, podemos tener otras alternativas a consideración del Señor Ministro que seguro serán de gran utilidad en este debate”, dijo el decano de Jurisprudencia del Rosario.



Y sugirió ampliar los eventos de conciliación e indemnización integral a otras tipologías, cuando no haya violencia y no sean personas reincidentes.

La advertencia de De la Calle



En el primer panel participaron el exvicefiscal general, Francisco José Sintura, director de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, quien criticó que en Colombia no haya una política criminal responsable y se mostró abiertamente a favor de establecer una “política criminal que considere alternativas a la prisión”, en una clara defensa de la Justicia Restaurativa.



Sintura dijo que se requiere de una “Justicia Restaurativa que considere que los compromisos en este proceso sean razonables, proporcionales y consensuados con las víctimas”.



Humberto de la Calle, uno de los líderes del actual Congreso de la República, con una gran experiencia en el sector público, también se inclinó a favor de la Justicia Restaurativa.



De la Calle hizo un recorrido histórico de varios siglos por diversas culturas para afirmar que no se trata de un concepto nuevo, y que la humanidad de tiempo en tiempo ha ido en busca de diversas formas para castigar el delito.



Él, uno de los arquitectos de la Constitución del 91 y del proceso de paz con las Farc, llamó la atención del gobierno de Gustavo Petro, para que mantenga la diferencia que siempre ha habido a la hora de emprender su proceso de “paz total”.



Advirtió que uno debe ser el camino a seguir con organizaciones al margen de la ley con algunas causas políticas y otro con los grupos criminales más relacionados con los delitos comunes.



A De la Calle no le preocupan demasiado las negociaciones con el Eln, que a su juicio, “no serán el centro de gravedad”.

“Las incógnitas están en el sometimiento a la Justicia de bandas no políticas. El gran desafío para el gobierno está en el sometimiento, que en mi opinión debería limitarse a generar un marco, pero en el que las negociaciones mismas deberían estar a cargo de la Fiscalía General”.



“No me parece bueno que el gobierno negocie con bandas criminales. Debería ser la Fiscalía la que lleve la negociación dentro de la justicia ordinaria”, dijo.

Y concluyó: “No debería haber justicias transicionales para esas bandas, porque eso podría tener consecuencias desestabilizadoras”.



En el primer panel también participó el ex vicefiscal y actual magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, quien tomó partida clara por la Justicia Restaurativa.



Aunque Pareja aplica todos los días la Justicia Retributiva, como miembro de la Sala Penal del Tribunal, él considera que prácticamente ha sido un fracaso, pues a su juicio “se practica desde hace más de 200 años y mire cómo estamos”.

El magistrado fue contundente al asegurar: “La Justicia Retributiva no funciona. No sé para dónde vamos”.



“Tenemos que repensar y examinar la legitimidad de la justicia retributiva en este momento del país”, agregó.



Y concluyó su exposición con el relato de una experiencia que le permitió ver cómo un joven pandillero de un barrio de Bogotá, que asesinó a otro muchacho de su edad, fue condenado y en reclusión fue violado y alcanzado por las drogas.



Pareja contó que en principio la vida del muchacho estaba perdida, pero que gracias a una especie de justicia restaurativa, se logró mediante el concurso de varias instituciones, que el reo saliera de prisión, se reconciliara con su madre quien nunca lo visitó porque no lo perdonaba; que luego pidiera perdón a los padres del muchacho asesinado literalmente de rodillas en la tumba de la víctima; y que finalmente le diera la cara a los muchachos de la otra pandilla que quería asesinarlo.



Finalmente el muchacho fue sacado a otro país y hoy todavía le envía euros al padre del muchacho asesinado como parte de ese proceso “restaurativo”.

Lo que propone Lombana



El profesor del Rosario y reconocido penalista, Jaime Lombana, apoyó plenamente la idea del ministro de Justicia de fortalecer la Justicia Restaurativa y respaldó la propuesta del Decano del Rosario.



Dijo también que “no debe haber antagonismos” entre la Justicia Retributiva (que hoy se aplica en la generalidad de los procesos penales) y la Justicia Restaurativa.



Advirtiendo el riesgo de ser “masacrado” por algunos sectores de opinión, propuso utilizar la figura de la Justicia Restaurativa en procesos penales de delitos sexuales y violencia familiar.



En cambio se opuso a que se aplique la Justicia Restaurativa a autores de delitos colectivos o de interés público, como los de corrupción. Para estos casos Lombana dijo que sí debe haber pena privativa de la libertad.



Lombana lamentó que el ministro Osuna no hubiera asistido al encuentro, pero dijo que apoya su idea de ampliar los espacios para la Justicia Restaurativa. Y subrayó que la propuesta del Ministro de Justicia haya tenido más apoyo en este encuentro del Rosario que en su universidad (el Externado, de donde ha sido profesor muchos años).



La abogada Camila Correa, profesora de Derecho del Rosario, quien conversó con Lombana, admitió que podría establecerse la Justicia Restaurativa para los delitos sexuales y de violencia familiar, pero con aceptación de las víctimas.



También dijo que en ese caso se requeriría que los victimarios acepten su responsabilidad, porque lo usual es que no lo hacen.



El diálogo convocado por el Rosario para iniciar el debate sobre las reformas propuestas por el Gobierno de Gustavo Petro, seguirá de manera regular, con la participación de todos los sectores de la sociedad.

El Ministro dice que Justicia Restaurativa es inaplazable



El ministro de Justicia, Néstor Osuna, respondió con un SÍ categórico a la pregunta surgida en el conversatorio de la Universidad del Rosario y EL TIEMPO, sobre si es posible que se haga realidad la Justicia Restaurativa en Colombia.



Aunque no estuvo presente en la sala de las discusiones, envió un mensaje para afirmar que “necesitamos que la justicia restaurativa en Colombia sea una realidad”.



El ministro dijo además, que “la crisis del sistema penitenciario y la política criminal en Colombia son innegables” y que para cambiar ese estado de cosas sobre lo que la misma Corte Constitucional ha venido insistiendo desde hace más de 20 años, es necesario explorar este nuevo escenario.



De hecho recabó en que “la Justicia Restaurativa ya está inventada”, que hay modelos exitosos de esta en otros países y que en Colombia ya existe la plataforma legal “para practicarla y hacerla más ambiciosa”.



“Necesitamos una legislación penal que realmente funcione para evitar la reincidencia, reparar a las víctimas y resocializar a las personas que han cometido delitos y para que la sociedad pueda convivir de un mejor modo”, agregó el Ministro.



ELTIEMPO.COM