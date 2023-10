¿Lo pueden despedir por decir groserías en el trabajo? Esto dice la Corte Suprema

En algunas ocasiones se presentan discusiones en el trabajo en las que algún empleado puede perder la razón insultando a sus compañeros de diferentes formas, entre ellas las groserías.



Es por esto que la Corte Suprema de Justicia regula los posibles conflictos que se pueden presentar en una organización que llevan al insulto o a malos tratos, respondiendo a la pregunta: ¿pueden despedir a un trabajador por decir groserías en su trabajo?



(Le recomendamos: ¿Lo echaron del trabajo sin justificación? Así dice la ley que debe ser indemnizado).

Regulación de agresiones y conflictos en el trabajo

No puede aceptarse que la cláusula contractual pueda entenderse como cualquier inconveniente, disconformidad o roce aislado que tenga un trabajador FACEBOOK

TWITTER

Por medio de la sentencia del 7 de octubre de 2003, radicación 20387, con ponencia del magistrado Luis Gonzalo Toro Correa, de la sala laboral de la Corte suprema de justicia, se hace énfasis en las causas justas para generar un despido a un empleado que haya estado inmerso en conflictos o malos tratos.



"… a la persona conflictiva y problemática que genera con su actitud un ambiente que imposibilita el desarrollo normal de las actividades de la empresa y no a aquella que tiene ocasionalmente una dificultad con un compañero o una compañera de trabajo. Aceptar este último entendimiento de la locución (como lo pretende la empresa recurrente) implicaría que lo que se busca con la cláusula contractual es crear un ambiente 'aséptico' y absolutamente desconocedor de la condición humana".



"Pero lo que no puede aceptarse es que la cláusula contractual pueda entenderse como cualquier inconveniente, disconformidad o roce aislado que tenga un trabajador con un solo compañero, ni una natural reacción como la atribuida a la demandante en la comunicación de despido…".



Lo que quiere decir que los conflictos que lleven a los empleados a decir groserías o a malos tratos no se pueden alegar como justa causa para despedirlos, en la medida en que sean casos aislados, según el portal especializado 'Gerencie.com'.

¿Qué hacer cuando se presentan agresiones en el trabajo?

De acuerdo con medios especializados, cuando hay situaciones conflictivas en las que algún trabajador emplea groserías para referirse a otro compañero, se debe llamar a descargo (mecanismo que permite al trabajador ejercer su derecho de defensa) a los implicados, a fin de resolver el inconveniente.



Es importante que recuerde que si la agresión se consideró como grave, podría constituirse como una justa causa para despedir al trabajador, aun si no fue un comportamiento aislado.

¿Cuáles son las razones para despedir a un trabajador por justa causa?

El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo señala las siguientes causales como terminación del contrato por parte del empleador:

Haber sufrido engaño por parte del empleado, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en el que incurra el trabajador en sus labores, ya sea contra el empleador, miembros de su familia, personal directivo o sus compañeros de trabajo. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en el que incurra el trabajador fuera del servicio, ya sea en contra del empleador, los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores. Cualquier daño material causado de manera intencional a edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo , además de cualquier negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el lugar de trabajo.

Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que conciernen al trabajador, de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo. El que el trabajador revele secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa. Un deficiente rendimiento en el trabajo con relación a la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.

Entre otras causales que se especifican en el Código del Trabajo, además de las justas causas para terminar el contrato por parte del empleado, que se conocen como despido indirecto o una renuncia motivada.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO