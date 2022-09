Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General pidió la absolución de Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República por el caso de la 'Yidispolítica'.



Moreno, quien estuvo en ese cargo entre el 19 de julio de 2004 hasta el 7 de agosto de 2010, es procesado por el delito de tráfico de influencias por supuesta interferencia ante servidores públicos para que estos nombraran o contrataran a personas allegadas a la entonces congresista Yidis Medina, a fin de que ella votara a favor de la reforma constitucional que permitía la reelección presidencial.

El procurador delegado Martín Moreno Sanjuán estimó que el delito de tráfico de influencias en la modalidad de delito continuado por el que fue acusado Moreno, que se habría cometido entre el 21 de julio de 2005 y el 21 de febrero de 2008, ya prescribió.



“Esta Procuraduría ha sostenido que para hechos juzgados por la Ley 600 de 2000, cometidos con anterioridad al 21 de enero de 2018, no se le aplican los aumentos punitivos de la Ley 890 de 2004”, dijo el funcionario. Esto quiere decir que como ha pasado tanto tiempo, ya se cumplió el máximo de la pena que tendría este delito y, por tanto, ya prescribió.



De otro lado, la Procuraduría pidió la absolución de Moreno por duda razonable sobre la supuesta interferencia que, como Secretario de Presidencia, habría hecho en el nombramiento de José Agustín Quecho Angarita en Etesa Santander, que lideraba Luz Mary Londoño, en una reunión del 10 de mayo de 2007 en Palacio a la que fue Medina.

Medina dijo que ella fue la que llevó a Quecho ante Londoño y la Fiscalía dice que la prueba de la participación de Moreno es que en un listado de hojas de vida recibidas en Etesa para 2007 y 2008 no estaba la de Quecho, lo que implicaría que el nombramiento no se dio por un proceso de selección sino por orden del funcionario.



La Procuraduría citó el testimonio de Quecho, quien dijo que no conoció a Moreno y que su vinculación se dio porque Medina le dijo que presentara su hoja de vida y el de Londoño, quien dijo que Moreno no tuvo ninguna interferencia en el caso. Según la entidad, ambos escenarios son plausibles y ninguno se probó.



“Nos encontramos ante dos situaciones. La de Yidis Medina, que dice que hubo influencia de Bernardo Moreno, y las que se derivan de las personas que tuvieron que ver con el hecho. Encontrándonos ante dos hechos que tienen igual peso y que pudieron haber sucedido, considera el Ministerio Público que no se puede descartar ninguna de esas dos posiciones y que lo que nos encontramos es ante una duda razonable”, dijo Sanjuan.



“Ante tal situación, lo que se debe proferir es un fallo absolutorio reconociendo la duda razonable”, agregó el procurador delegado.

