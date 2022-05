Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia se reanudó el juicio oral en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, Bernardo Moreno Villegas, por el caso de la ‘Yidispolítica’.



Moreno, quien estuvo en ese cargo entre el 19 de julio de 2004 hasta el 7 de agosto de 2010 es procesado por el delito de tráfico de influencias por supuesta interferencia entre servidores públicos para que estos nombraran o contrataran a personas allegadas a la entonces congresista Yidis Medina Padilla.



Todo esto, con el propósito de cumplir con las promesas y ofrecimientos que algunos miembros del Gobierno le hicieron para que votara a favor de la reforma constitucional que permitía la reelección presidencial.



Entre los hechos que se investigan está que Moreno supuestamente impartió instrucciones a Manuel Guillermo Cuello Baute, Superintendente de Notariado y Registro, para verificar si las personas de quienes se habían remitido las hojas de vida cumplían con los requisitos para ejercer el cargo, nombramientos que debían ser firmados por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y el ministro del Interior, Sabas Pretelt, quien fue condenado por estos hechos.



De esta forma, dice la acusación, se habría nombrado a Sandra Patricia Domínguez Mujica en la notaría segunda de Barrancabermeja, mediante Decreto 1850 del 3 de junio de 2005, quien a su vez fue reemplazada en interinidad por María Lucelly Valencia Giraldo.

Juicio a Bernardo Moreno. (Captura de pantalla). Foto: EL TIEMPO

En audiencia realizada este miércoles, Moreno aseguró que él no participó en la revisión de hojas de vida y que en el caso de las Superintendencia de Notariado y Registro recibió algunas hojas de vida de Presidencia que solo remitía la entidad.



Moreno, quien fue condenado por el escándalo de las chuzadas del DAS, hizo referencia a una reunión que sostuvo con Cuello Baute y con el entonces ministro Carlos Holguín Sardi en la que se le pusieron de presente al superintendente una serie de quejas que se habían presentado sobre su comportamiento, que derivó en su renuncia.



Holguín declaró que Cuello Baute se molestó y amenazó con emprender acciones legales, “pero no hizo ninguna manifestación que recuerde acerca de las quejas que habían dado lugar a los reclamos de Presidencia”.



Igualmente, dijo que en una ocasión, Medina le dijo que se sentía “maltratada” por el Gobierno porque le habían incumplido con un nombramiento que le ofrecieron, pero sin especificar a qué se refería.



Holguín dijo que Medina no le pidió ayuda, sino solo manifestó su malestar y señaló que él no recibió del entonces Presidente ninguna instrucción ni recomendaciones para nombrar personas en notarías. “El presidente nunca me hizo ninguna recomendación”, dijo.



Lo que se investiga

Igualmente, en este caso se investiga a Moreno porque supuestamente habría contactado a Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, director de la Red de Solidaridad, con Medina para concertar la vinculación de Jairo Alfonso Plata Quintero a esa entidad, la cual se materializó en Resolución Nº 6561 del 26 de julio de 2004 al designarlo Asesor Grado 7.



Y porque habría establecido comunicación con Gloria Beatriz Giraldo Hincapié, presidenta de la Empresa Territorial para la Salud (ETESA), para concretar los nombramientos de César Augusto Guzmán Areiza, a Marghori Mejía Padilla, prima de Yidis Medina, en su reemplazo, y a Liliana Figueredo Ayala.



Además, se investiga si Moreno organizó una reunión entre Darío Alfonso Montoya Mejía —entonces director del Sena— con Medina, César Guzmán y Juan Bautista Díaz Hernández, con el fin de "favorecer a este último en el concurso de méritos para proveer cargos directivos en el SENA de Barrancabermeja, lo que, en efecto sucedió al ser designado Subdirector del Centro Multisectorial del SENA en dicho municipio, mediante Resolución Nº 000474 del 2 de marzo de 2006".



