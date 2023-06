La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió al representante a la Cámara Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, quien había sido procesado y llevado a juicio por supuestas irregularidades en contratación que habría cometido cuando fue Secretario de Vías e Infraestructura de Norte de Santander, entre 2008 y y 2011.



La decisión conocida por EL TIEMPO dice que, contrario a la acusación en su contra. Carrillo no incumplió obligaciones a la hora de liquidar un contrato de obra 109 para el mejoramiento de 3.8 kilómetros de los 19 que componían la vía Lourdes-Gramalote, el cual tuvo múltiples problemas.



La obra inicial que empezó el 26 de marzo de 2007 fue suspendida por la temporada invernal en junio, reiniciada en agosto, suspendida nuevamente en diciembre porque necesitó trabajos adicionales sugeridos en informes de inteventoría que llevaron a un pago adicional de $ 710.046.506.



Carrillo fue a juicio porque supuestamente habría cometido irregularidades al liquidar ese contrato, a pesar de haber recibido un informe del estado de la vía que mencionó ocho sitios críticos con desplazamiento de la banca, fisuras de borde y hundimientos.



Al revisar el caso, la Sala de Primera Instancia detalló todo lo sucedido en este contrato y las respectivas obras y determinó que Carrillo no cometió delito alguno.

"Las premisas sentadas acerca de la naturaleza y límite de las obras pactadas, la dificultades surgidas en la ejecución de la obra, ajenas al obrar del contratista, y las sugerencias hechas por el geotécnico para obras futuras de estabilización de terreno, permiten concluir que el contrato fue liquidado conforme a la realidad acaecida en su ejecución dentro del marco de legalidad", dice la sentencia de 58 páginas.



"Por ello Wilmer Ramiro Carillo Mendoza no incumplió las obligaciones que le imponían el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 091 de 2008 al no haber dejado salvedades en el acta respectiva relacionadas con las fallas y daños que se presentaron después de entregada la obra y que se reportaron en el informe de geotécnica anexo al informe final de interventoría, por cuanto quedó decantado que las causas de éstas no eran imputables a la constructora, y las obras de estabilización recomendadas en el mismo informe, no guardaban relación con el objeto del contra". agrega el fallo.



Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza en su posesión como representante 2022-2026.

"En consecuencia, se le absolverá de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público", dice la sentencia.



El fallo, además, enfatiza en que el departamento no ordenó obras complementarias y ni en el contrato principal, ni en adición se pactaron obras de estabilización, que como se ha visto son de mayor envergadura, por lo que el corte de cuentas se debe examinar únicamente sobre "las actividades desarrolladas dentro del marco de la ejecución del contrato".



Lo anterior, "debiendo constar en el acta de liquidación las materias atinentes a las actividades contractuales, y aquí no se vislumbraba que mediaran obligaciones insatisfechas a cuenta de la contratista, por ello al procesado no le asistía el deber de plasmar alguna salvedad, pues se limitó a constatar el cumplimiento del objeto contractual".



Los magistrados de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema Blanca Nélida Barreto, Ariel Torres y Jorge Caldas.

El otro proceso que tiene en marcha

Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza tiene otro proceso, en fase de instrucción, por los presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.



Este caso también se remonta a cuando era Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Norte de Santander y al contrato de obra pública No. 001442 de 2010 suscrito con la Unión Temporal Arboledas 2010, cuyo objeto era el mejoramiento y mantenimiento de la vía Salazar-Arboledas.

