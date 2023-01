La Corte Constitucional rechazó por improcedente una tutela con la que el exalcalde de Pereira y actual senador Juan Pablo Gallo Maya buscaba poder editar la información que sobre él aparece en Wikipedia “con neutralidad”, al asegurar que se le habían vulneraron sus derechos al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia porque allí aparece una decisión que tomó la Procuraduría en 2019.



Se trata de una apertura de investigación disciplinaria que hizo el Ministerio Público en 2019 que incluyó una suspensión por tres meses. Según Gallo, esa información fue incluida por el área de comunicaciones del municipio de Pereira en un apartado denominado “Controversias”, así como el hecho que en 2008 su investidura como concejal fue demandada.

Con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, la Corte Constitucional estableció que la tutela no cumplía con todos los requisitos para ser estudiada dado que desde la edición de la información que de él aparece en Wikipedia sobre la suspensión provisional, en octubre de 2019, hasta la presentación de la tutela, en enero de 2022, pasó mucho tiempo.



Gallo intentó editar él mismo la información y el 4 de enero de 2021, la Fundación Wikimedia, host de Wikipedia, dijo que no tenía permiso por un tema técnico, pero no acudió a los mecanismos de autocomposición que tiene previstos la plataforma. En ese sentido, la Corte dijo que hubo una falta de diligencia de parte del hoy senador del Partido Liberal.



“Llama la atención de la Sala el hecho de que el accionante se limitó a señalar que la última vez que le solicitó a la accionada permitir editar su perfil fue el día 4 de enero de 2022 y que la misma fue negada. Lo anterior, ya que no ofreció justificación alguna por el transcurso de casi 3 años entre la publicación del contenido impugnado y la presunta solicitud, y tampoco detalló las fechas de otras solicitudes o actuaciones emprendidas a efectos de salvaguardar sus derechos”, agregó la Corte.



Alejandro Linares Cantillo Foto: Corte Constitucional

El fallo en poder de EL TIEMPO asegura que esa petición de “editar con neutralidad” no fue presentada a la Fundación Wikimedia y que tampoco hizo una solicitud de retiro, sino que intentó él mismo hacer la edición y fue bloqueado por haber violado las normas de la comunidad.



“A pesar del abanico de mecanismos para la solución de conflictos sobre el contenido entre usuarios y/o editores que prevé la plataforma, incluyendo mecanismos para la resolución de conflictos en casos de urgencia, el accionante no acreditó ningún intento a efectos de poner en funcionamiento dichos mecanismos. Tampoco acreditó la intención de acudir ante la plataforma para velar por el acatamiento de las normas de la comunidad”, dice el fallo.



Además, la Sala señaló que en este caso no procedía una solicitud de rectificación ante la Fundación Wikimedia ya que es un “intermediario en el Internet y, por lo tanto, no tiene la capacidad de pronunciarse más allá de la violación de las normas de la comunidad”.

Debió acudir a los mecanismos de Wikipedia

Dado que había ejercido como concejal y alcalde, y tenía trayectoria y proyección en la vida pública, podría serle exigible el deber de tolerar una mayor carga de reproche social FACEBOOK

La Corte dijo que las pretensiones de Gallo se identifican precisamente con las reglas de la comunidad de Wikipedia y con las soluciones que prevén los distintos mecanismos para el acatamiento de dichas reglas, a los cuales como consta en el expediente, Gallo no acudió.



Además, indicó que como se trata de una persona con relevancia pública, con amplio reconocimiento social, según la jurisprudencia de la Corte, “la esfera de protección de los derechos presuntamente vulnerados se reduce”.



“Dado que el accionante había ejercido, entre otros cargos públicos, como concejal y alcalde, y tenía trayectoria y proyección en la vida pública al momento de interponer la acción de tutela, podría serle exigible en términos de la jurisprudencia constitucional, el deber de tolerar una mayor carga de reproche social, es decir, de ser afectado por críticas u opiniones adversas; de tal forma que no se encuentra superado el presente criterio, debido a que, en principio, se trata de una relación simétrica entre emisor y receptor”, agregó la Corte

'Es una decisión acertada'

Ana Bejarano de la organización El Veinte, que representó a Wikipedia, celebró la decisión al señalar que la petición de Gallo desconocía la forma de funcionamiento de ese portal.



"Ellos son un intermediario de Internet en el cual el contenido se cura por la gente que lo utiliza, no se hace control editorial", dijo al destacar que el fallo reconozca los pasos a seguir que ya tiene Wikipedia para hacer esas ediciones.



"El accionante buscó esconder sus problemas disciplinarios dentro de su historia y la Corte le recuerda que ese es un tema de interés público y del cual el electorado tiene derecho a saber. Creo que protege adecuadamente la libertad de expresión y de información", apuntó.

Catalina Moreno Arocha de Fundación Karisma Foto: Fundación Karisma

A su turno, Catalina Moreno, de la Fundación Karisma, señaló que haberle permitido a Gallo editar su entrada "habría puesto en juego el internet libre y colaborativo. Wikipedia se construye con los aportes de distintos colaboradores, con normas sobre verificabilidad y neutralidad. Hay procedimientos para cuestionar lo escrito allí y los funcionarios públicos deben cumplirlos especialmente".



"Su labor está expuesta a un mayor escrutinio para que los ciudadanos podamos hacer control político. Ir ante un juez de tutela para modificar la forma en que está presentada una información es peligroso", agregó.



Moreno explicó que dentro del caso presentaron una intervención que no fue tenida en cuenta por la Corte al decidir.



"Nos preocupa que la Corte esté aplicando requisitos formales de forma poco clara para que sociedad civil intervenga en casos en los que el conocimiento que tenemos puede ser útil para lograr una mejor decisión . Estamos revisando con lupa lo que nos dijo la Corte en la sentencia", dijo.



