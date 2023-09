La Corte Constitucional seleccionó para estudio una tutela que fue presentada en contra del influenciador y 'streamer' Luis Villa, más conocido como 'Westcol'.



La tutela alega que Villa hizo "contenido discriminatorio contra la población Lgbtiq+", en referencia a dos comentarios que ha hecho en Twitch este año.



Uno fue a finales de mayo: "No soy homofóbico, pero si me traen a otro hombre lo fulmino a bal* (...) deben mantenerse lo más lejos posible mío, porque no voy a tolerar sus mar*”, dijo.

"Lo enciendo a balin y le hago otros 17 huecos, lo fulmino a balazos" ; dice el homofobico creador de contendino Westcol pic.twitter.com/n8A3e4Mjei — LaKmoreno (@Lakmoreno0) March 27, 2023

Ese comentario le valió a 'Westcol' varios problemas judiciales y hasta la pérdida de patrocinio.



Y el otro está disponible en uno de sus videos de Youtube, llamado "¿Y si mi hijo sale trans?", en el que dice: "Ahora si mi hijo me salga trans, ya muy diferente, ¿cuál sería mi reacción? Obviamente mi reacción va a ser apoyarlo, apoyarlo contra una pared, meterle un palo por el cul* para que vea que eso no es bueno".

La transfobia mata.



No son enfoques inofensivos negar nuestra existencia. Los discursos prejuiciosos en contra de las personas trans generan consecuencias violentas sobre nuestras vidas y nos excluyen materialmente de la sociedad.@WestCOL_ @Eliloaiza @MariaFdaCabal pic.twitter.com/crnTxIdaIt — Red Comunitaria Trans (@redcomunitariat) April 7, 2023

Una de las tutelas que se presentaron en su contra la radicó el abogado José Francisco Mantufar alegando la vulneración de los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la vida, entre otros, insistiendo en las implicaciones de una declaración de ese tipo, realizada en una red social masiva y por parte de un influenciador que tiene miles de seguidores.



Además, el abogado solicitó que se le ordene a Villa que cierre sus redes sociales.

El recurso fue negado en primera instancia por el Juzgado Penal Municipal con Función de Conocimiento y, en segunda instancia, por el Juzgado Cuatro Penal del Circuito con función de conocimiento de Ibagué.

La tutela fue seleccionada para estudio por la Corte y quedó en manos del magistrado Juan Carlos Cortés, quien debe hacer el estudio del caso.



En este tipo de expedientes, organizaciones sociales e interesados podrán intervenir en el proceso si lo consideran pertinente.



Igualmente, 'Westcol' podrá dar su respuesta a la Corte, y organizaciones sociales e interesados podrán intervenir en el proceso si lo consideran pertinente.

