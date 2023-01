El Consejo de Estado no admitió para estudio, por ahora, una demanda que presentó el representante a la Cámara por Bogotá José Jaime Uscátegui en contra del decreto 2422 de diciembre de 2022 que fue el que expidió el Gobierno para crear la comisión que puede asesorar y designar personas para ser voceros o gestores de paz, en el marco de la ‘paz total’.



El decreto que ha sido cuestionado por varios sectores sociales, fue demandado a mediados de diciembre pasado ante el alto tribunal. El caso le correspondió al despacho del magistrado Roberto José Serrato quien decidió no admitir el recurso al determinar que el mismo no tenía todos los requisitos para poder hacerlo.

“El actor no involucra como demandadas a todas las entidades que suscribieron el acto acusado ni a sus representantes (….) no precisa si demanda va dirigida en contra de la totalidad del decreto o únicamente respecto de algunas de sus disposiciones”, dijo el jurista en auto de cuatro páginas.



El documento dice que si bien en la demanda se expresaron las normas que supuestamente violaría el decreto, Uscátegui no hizo un desarrollo de los argumentos suficiente: “no formula ni desarrolla en debida forma los cargos y el concepto de violación (…) en tanto que de la lectura de la demanda se advierte que los planteamientos fundamentalmente se encuentran orientados a cuestionar la constitucionalidad de Ley 2272 de 2022”.



Por esa razón, el alto tribunal le dio un plazo de diez días al congresista para que corrija el documento. Ese plazo empezará a correr una vez la Rama Judicial vuelva de vacancia judicial, el próximo 11 de enero.



La demanda pide anular el decreto y que el mismo sea suspendido mientras tanto, cuestionando la constitucionalidad del documento que creó la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana.



Esa Comisión la integran los ministros de Justicia, Interior y de Defensa y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia y fue la que recomendó la liberación de 17 personas para que sean voceros de paz.

