Presidente Petro posesiona a Vladimir Fernández como magistrado de la Constitucional

En las instalaciones de la Casa de Nariño se llevó a cabo la mañana de este viernes 15 de diciembre, la posesión de Vladimir Fernández Andrade como magistrado de la Corte Constitucional.



La posesión estuvo a cargo del presidente de la República Gustavo Petro, y se dio en presencia de los presidentes de las altas Corte, ministro y magistrados de las corporaciones de la Rama Judicial.

#LaCorteInforma | Vladimir Fernández Andrade se posesiona como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.



Durante su intervención, el jefe de Estado señaló se refirió a la importancia progresista que se dio en el país con la Constitución de 1991 y la calificó como "un tratado de paz”, que desde su perspectiva más amplia es “un pacto de paz de la sociedad colombiana” que plantea una tesis sobre el Estado social de Derecho.



Sin embargo, el presidente manifestó que “el tratado de paz no pudo construir paz” y básicamente porque la Constitución “no se pudo aplicar en Colombia”.



“En el territorio colombiano lo que dominaba no era la Constitución del 91, sino un régimen de facto paramilitar ligado a estas instituciones, muchas transformando y cooptando un poder no hacia la construcción de un Estado Social Derecho, sino a una refundación de la patria”, dijo el primer mandatario.



Destacó el presidente Petro que lo que hace el Acuerdo de Paz con las Farc "es decirle a la sociedad: apliquemos la Constitución del 91, porque ninguno de los puntos acordados, los principales, contradicen la Constitución".

Sala de la Corte Constitucional. Foto: Cortesía Corte Constitucional

La elección de Fernández Andrade se llevó a cabo en el Senado de la República, en octubre pasado, y su cargo entrará a regir a partir del 11 de enero de 2024, una vez pase la vacancia judicial, y se extenderá hasta 2032.



El otrora secretario Jurídico de Presidencia es un abogado con una destacada trayectoria como profesor universitario en la Universidad Externado de Colombia, Politécnico Grancolombiano, Universidad Manuela Beltrán, Universidad de la Amazonía, Universidad Antonio Nariño (sede Neiva).



También se desempeñó como monitor, investigador y docente de la Universidad Externado de Colombia, donde obtuvo Matrícula de Honor durante los cinco años de estudio de pregrado. Tiene amplia carrera en el sector público y privado; se destaca que fue delegado de la Procuraduría ante el Consejo de Estado e hizo parte del equipo de empalme en el Distrito de Bogotá, en 2011, cuando el hoy presidente ganó la alcaldía.

Vladimir Fernández Andrade tomó posesión en la Casa de Nariño. Foto: Cortesía Corte Constitucional.

Una vez el magistrado electo inicie funciones, deberá, entre otras cosas, hacerle seguimiento al exhorto que hizo la Corte al Congreso y al Gobierno para que formule e implemente una política pública integral con relación a la Sentencia C-055 de 2022, sobre aborto y al reciente fallo en el que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional ante la violencia que persiste contra los líderes sociales del país.



Dentro de sus retos, Fernández también deberá analizar la adecuación del ordenamiento jurídico respecto a la decisión tomada por la Corte en la Sentencia C-030 de 2023, sanción y destitución de servidores públicos elegidos por voto popular con intervención de la Procuraduría, decisión controvertida.

