La Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó la decisión de su Seccional de Norte de Santander que había suspendido por tres meses en el ejercicio del cargo a la jueza Vivian Polanía, quien apareció semidesnuda, fumando y recostada en su cama mientras presidía una audiencia.



En una decisión de siete páginas, el magistrado Alfonso Cajiao dijo que los argumentos que llevaron la suspensión de Polanía como medida provisional no fueron claros.



“De los tres requisitos formales que establece la norma, no se acredita de forma concreta el tercero de ellos pues no se menciona como la disciplinable podía interferir en el trámite de la investigación o pueda continuar con la reiteración de la conducta objeto de investigación, ya que no se hizo alusión a pruebas, antecedentes o elementos de juicio que así lo permitieran entender”, dice la decisión.



La suspensión se había tomado en medio de la investigación que se abrió por el comportamiento de la jueza, a quien se le prendió la cámara, mostrando cómo asistía a la audiencia, el 16 de noviembre de 2022, durante una diligencia de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento contra uno de los procesados por el atentado a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, ocurrido en junio de 2021.



La decisión de la suspensión decía que en la audiencia se podía ver a la jueza "con una imagen deplorable, con los ojos entredormidos, despeinada, recostada en una cama, semidesnuda, fumando, y con notoria dificultad en la articulación de las palabras que pronuncia".



Y también indicada que esa "situación no se compadece con el esmero, respeto y circunspección con el que una juez de la república debe administrar justicia".



Ahora, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial optó por indicar que esa suspensión no se argumentó con suficiencia, la revocó y ordenó a la Seccional que continúe el proceso disciplinario en contra de la jueza Polanía.

