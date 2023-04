Estaban reunidos en una casa en Chapinero, Bogotá. La reunión se acabó y dos amigas bajaron a pedir un Uber. A Camila*, se le quedó la maleta y se devolvió por ella y Andrés* dijo que la acompañaba. Él, en el ascensor le pidió que lo besara y ella, incomoda, se negó. Cuando entraron a la casa, el cerró la puerta con llave.



“Estando encerrada me empezó a besar a la fuerza y pues abusó de mí hasta que pude salir y me pude ir (...) Me agarró de las manos y no me dejaba ir para ningún lado no me dejaba mover. Entré en estado de shock y no supe cómo reaccionar (…) Lo que hizo fue besarme, yo le corría la cara”, relató Camila a la justicia.



“Yo le exigí el condón porque ya no podía hacer nada, él estaba encima de mí yo tenía los pantalones abajo, en medio del susto que tenía yo lo único que le dije es que usara condón”, agregó. Camila*, quien había ido al lugar con su novio, Santiago, salió del lugar llorando y alterada y llamaron con una amiga a la Policía. Esto sucedió el 10 de agosto de 2016.



Una sentencia clave en defensa de las mujeres

El caso de Camila llegó hasta la Corte Suprema de Justicia que acaba de dictar una sentencia clave en avance de los derechos de las mujeres y eliminación de criterios machistas a la hora de examinar casos de violencia sexual.



La sentencia deja en claro varios elementos. Primero, que la víctima no se resista con vehemencia, con gritos, golpes, llamados de auxilio, no implica que esté consistiendo la agresión o que no haya habido violencia sexual.



“El sometimiento de su voluntad puede incluir todas las contingencias, como la inactividad, el pánico y total subordinación frente a las agresiones sexuales”, dijo. Es decir, no se le puede exigir a la víctima que actúe de manera determinada.



En segundo lugar, el hecho que la víctima termine pidiendo o exigiendo al agresor que use condón, no implica, de ninguna manera, consentimiento.



“De la solicitud de una víctima a su agresor para que use un preservativo no se puede inferir su consentimiento o conformidad con la actuación del procesado. Tal comportamiento puede obedecer a la elección del mal menor en el contexto de la agresión, o a la simple resignación ante lo inevitable por la fuerza e idoneidad de la coacción”, dice el fallo.



Marcha contra la violencia hacia la mujer. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

El caso

En este proceso, Andrés fue absuelto en primera instancia y condenado en segunda, en febrero de 2018, por el Tribunal Superior de Bogotá a 12 años de prisión por el delito de acceso carnal violento.



La defensa del hombre decía que cuando llegaron al apartamento, él y ella se habían tomado de la mano, besado y tenido sexo de manera consentida.



Y la Procuraduría dijo que no había violación porque la mujer no hizo un llamado de auxilio y porque el hombre tuvo tiempo de buscar el condón.

El consentimiento no se puede inferir

En la decisión de 45 páginas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena y reiteró que el consentimiento de un acto sexual no se puede inferir del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la violencia sexual.



“La víctima no está obligada a actuar de determinada forma para que se pueda establecer que la acción del autor fue violenta, tampoco tiene que hacer manifestaciones de repudio ni proferir palabras de auxilio, bastando con la determinación de su voluntad, la misma que debe ser inferida del contexto de los acontecimientos, bajo el claro sentido de la naturaleza de las relaciones surgidas entre víctima y victimario”, dice el fallo.



La decisión destaca además los exámenes médicos realizados a la víctima que “responden a un contexto de violencia sexual, lo que resulta coherente con la manifestación de la víctima sobre el trato no consentido que recibió del agresor”.



La Corte destacó que el hombre no solo encerró a la víctima y la forzó, sino que actuó de manera intempestiva, lo que “desencadenó un estado de inhibición emocional” de la víctima que le impidió exteriorizar con alguna vehemencia su rechazo.



También dijo que el hombre sí ejerció una “coerción física y moral sobre la mujer” y que “no puede sostenerse que de la aparente pasividad de (Camila*), o del pedido de la víctima de utilizar preservativo, se pudiera inferir su consentimiento o conformidad sobre la actuación libidinosa del acusado”.



No se le puede exigir a la víctima una forma de reaccionar

La Corte dijo que la postura de la defensa y de la Procuraduría revelan un sesgo discriminatorio hacia la mujer.



“Imponer cargas adicionales a la víctima, tendientes a la autoprotección del bien jurídico en discusión, se aviene desproporcionado y coadyuvante de los modelos de desventaja histórica y estructural, a la que se ha visto sometida la mujer y deja de lado considerar que el reproche penal se dirige a quien causa la afrenta del derecho tutelado, no a quien lo sufre. Ninguna conducta en particular podía demandarse de la víctima, quien no reveló de manera explícita su aprobación para participar en el acto sexual provocado a instancias del acusado. Menos aún podía exigírsele reacciones impetuosas o determinantes de defensa física, en guarda del bien jurídico que le era quebrantado”, dice el fallo.



El alto tribunal enfatizó en que en todo el hecho hubo una actuación asimétrica, que el hombre y la víctima tenían intenciones diferentes pues ella subió a la casa por un bolso y él la encerró y la violó, y señaló que no es cierto que ella le haya coqueteado y dijo que, aún si lo hubiera hecho, esas señales no son una autorización implícita para una relación sexual.



“Lo que aparece es que el acusado de manera consciente y voluntaria decidió ignorar las expresiones de rechazo, que ella manifestó, como voltear su cara, ‘suplicarle que por favor la dejara salir’ y resistir al hecho, aspectos que eran suficientes manifestaciones expresas de voluntad, contraria a participar en un encuentro sexual con su victimario.



“Tampoco puede deducirse la aquiescencia de la víctima, sí como en el presente caso, en medio de la agresión sexual le pide o exige al victimario el uso de un preservativo, pues tal comportamiento puede obedecer, como razonó el Tribunal, a la elección del mal menor en el contexto de la agresión, o a la simple resignación ante lo inevitable a causa de la fuerza e idoneidad de la coacción”, insistió la Corte.

