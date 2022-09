En una sentencia trascendental, la Corte Constitucional de Colombia reconoció la existencia de la violencia de género digital en situaciones como la divulgación no autorizada de videos mediante tecnologías de información, celulares, internet, correo electrónico o redes sociales.



La decisión señala que ese tipo de violencia es multidimensional, que se manifiesta en graves perjuicios para la mujer y determinó que en Colombia no hay una norma que permita atenderla adecuadamente, por lo que pidió al Congreso que acoja las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que incluyen la la prevención, protección, reparación, prohibición y penalización.



Entre las recomendaciones de la ONU está que los Estados promulguen nuevas leyes y medidas que prohíban las formas incipientes de violencia por razón de género en línea.



“Dichas leyes deben basarse en el derecho internacional de los derechos humanos de la mujer y prohibir claramente y tipificar como delito la violencia en línea contra la mujer, en particular la distribución no consensuada de imágenes íntimas, el acoso y el hostigamiento criminal en Internet”, dicen las recomendaciones.



“La penalización de la violencia en línea contra la mujer debe abarcar todos los elementos de este tipo de abusos, incluidos los contenidos perjudiciales compartidos posteriormente”, agrega la ONU.



Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, el alto tribunal dijo que los Estados deben hacer pedagogía sobre la gravedad de esta forma de violencia, implementar medidas internas de prevención, diseñar mecanismos judiciales idóneos y efectivos, así como proporcionar asistencia jurídica, entre otros.

José Fernando Reyes, magistrado Corte Constitucional.

El alto tribunal indicó que tanto la OEA como ONU Mujeres han insistido en la necesidad de adecuar el ordenamiento jurídico interno para incluir esa forma de violencia como conducta sancionable y documentó cómo en otros países se ha penalizado ya la divulgación no consentida de las imágenes íntimas y que, incluso, se establezcan obligaciones de diligencia a cargo tanto de los administradores de los espacios digitales como de otras entidades en las que se podrían obtener esas imágenes.



La Corte señaló que el objetivo final de una regulación integral, que vaya más allá de la penalización, así como de las recomendaciones de esos organismos internacionales es que las mujeres vivan una vida libre de violencias y recordó que el incumplimiento de las referidas recomendaciones de la ONU y la OEA no solo comprometen la responsabilidad internacional del Estado, sino que constituyen una vulneración de este derecho constitucional.



según la Corte, se trataría de crear regulaciones para evitar no solo estos hechos sino también el ciberhostigamiento o ciberacecho, el ciberacoso, la obtención de datos personales (phishing o pharming), la difusión no consentida de la identidad de género o preferencia sexual (outing), la suplantación o robo de la identidad, la revisión no consentida de las cuentas, la creación de falsos perfiles y los fotomontajes (deep fakes).



Igualmente, para temas de extorsión digital (sextorsión cuando se trata de información íntima o sexual), el grooming o contacto de niños y niñas mediante aplicaciones con fines de explotación sexual, la difusión no consentida de imágenes (packs) o que estas se difundan acompañadas de datos personales (doxing).

La divulgación de videos sin permiso es violencia digital

El pronunciamiento de la Corte se dio a la hora de estudiar el caso de una mujer que fue grabada ilegalmente mientras orinaba en un baño de una escuela de equitación de niños en Bogotá. El video, en el que se le ven sus genitales y glúteos, fue difundido en WhatsApp y en el mismo se veía el logo institucional de la escuela. El alto tribunal dijo que el hecho generó una vulneración a los derechos de la mujer que es violencia de género digital.



“La captación no consentida de un video de la accionante en cuanto realizaba actividades fisiológicas fue una violación tanto del derecho a la intimidad como del derecho a la imagen. Se trató de una violación al derecho a la intimidad”, dijo la Corte.



Lo anterior porque se hizo un espacio íntimo y cuando hacía una acción privada, orinar, que es una de las actividades en la que se espera contar con la mayor expectativa razonable de privacidad.



“Cuando se ubica una cámara escondida en un baño solo es posible inferir que el propósito de esa acción es vulnerar la intimidad y captar imágenes de los usuarios de esos servicios sin su consentimiento”, agregó la Corte. De otro lado, la vulneración autónoma del derecho a la imagen ocurrió por la filmación y la divulgación no consentida de esas imágenes por WhatsApp.



“En este caso, la difusión de ese video en un sistema de mensajería sin el consentimiento de la persona que allí aparece concretó una vulneración a los estándares convencionales y constitucionales de protección del derecho a la imagen”, dijo la Corte que dijo que en este caso no solo no existió el consentimiento, sino que era presumible su inexistencia.



“El contexto en el que fue grabado el video (inodoro) y la actividad realizada por la persona objeto de la grabación (micción) permiten inferir que ella tenía la máxima expectativa de intimidad y que se trata de actividades que las personas suelen realizar precisamente al resguardo de terceros. Asimismo, cuando los baños se encuentran divididos de manera binaria (hombres y mujeres), la grabación de esas imágenes mediante dispositivos de filmación subrepticia exclusivamente en los baños predeterminados para las mujeres indica un parámetro de violencia de género digital”, insiste el fallo.



La violencia de género digital, entonces, se refiere a “todo acto de violencia por razón de género contra la mujer cometido, con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las TIC, o agravado por este, como los teléfonos móviles y los teléfonos inteligentes, Internet, plataformas de medios sociales o correo electrónico, dirigida contra una mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”.



Sala plena de la Corte Constitucional

En la decisión inédita, la Corte Constitucional dijo que la escuela, cuyo nombre se protegió para poder conservar el anonimato de la mujer afectada, vulneró sus derechos y no cumplió con sus deberes de diligencia ya que permitió la filmación y la circulación del video.



En ese sentido, dijo que la escuela tiene una serie de obligaciones positivas y de debida diligencia con el fin de revisar, prevenir, evitar y atender los casos de captación ilegítima de imágenes en su entorno, por lo que ordenó que en dos meses se implemente “un sistema de vigilancia y control para evitar que ese tipo de dispositivos sean instalados en los espacios privados”.



Y señaló que se “debe realizar una revisión periódica de los baños u otras áreas íntimas para evitar que allí se localicen ese tipo de cámaras. Se debe ubicar el CCTV de manera que, cuando eso ocurra, este permita determinar el momento y las personas que instalaron esos equipos. Cuando se encuentre uno de esos dispositivos escondidos o uno de los usuarios formule una denuncia sobre ese tipo de grabaciones, la escuela debe activar un protocolo de atención e investigación.”, agregó la Corte que también le ordenó hacer una investigación interna.



De fondo, el fallo implica que este tipo de establecimientos y no solo en la escuela en particular deben fortalecer medidas para evitar que este tipo de intromisiones indebidas en la intimidad no ocurran. “Todas las personas, y especialmente los NNA y las mujeres, deben tener asegurado su derecho a ingresar y utilizar los baños u otros espacios privados con la máxima confianza que es correlativa a la máxima expectativa de intimidad que corresponde a esos lugares”, dijo.



Ordenó crear protocolo de buenas prácticas en procesos judiciales

La Corte dijo que en este caso la Fiscalía debe valorar las eventuales responsabilidades penales y, eventualmente, emitir una orden de suprimir el contenido perjudicial para que el autor no lo pueda seguir distribuyendo.



Y estimó que, para procesos judiciales como este, en donde hay información probatoria sensible, se debe tener especial cuidado y por eso ordenó la elaboración de un protocolo de buenas prácticas judiciales para ese tipo de evidencia para que estos elementos.



Lo anterior, porque si bien los operadores judiciales tienen que ver las pruebas, “cada visualización o reproducción de la imagen, la foto o el video es una revictimización de quien ha denunciado la vulneración de sus derechos”.



Ese protocolo debe estar orientado, al menos, por los siguientes principios:



-El deber de informar o advertir desde el etiquetado del expediente o de los archivos sobre el contenido de información sensible dentro del material probatorio que se incorpora a un proceso.



-La circulación cifrada y protegida por contraseña del material probatorio sensible.



-El acceso limitado a quien corresponda la responsabilidad judicial directa de dirección o sustanciación del proceso.



-Preferir la descripción del hecho vulnerador en relación con su reproducción o acceso directo por parte de otras personas.



-La necesidad del consentimiento de los afectados para la circulación o el acceso por parte de terceros.



-La destrucción diligente del material probatorio de manera que sea estrictamente compatible con el deber de archivo.



-El registro de la cadena de custodia que permita identificar los casos de ruptura del protocolo.



-La anonimización de las providencias bajo la coordinación directa con los afectados.



La Corte ordenó que sea el Consejo Superior de la Judicatura el que deberá diseñar ese protocolo dentro de los seis meses siguientes a la notificación de esta sentencia.



“El Consejo deberá presentarle un informe sobre su elaboración, difusión e implementación al juez de primera instancia. Asimismo, se ordenará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo para que el protocolo sea el producto de un diálogo con las autoridades y las organizaciones que se encargan de la protección de los derechos humanos”, dice el fallo.

Las fallas de la Fiscalía

Bunker de la Fiscalía

Bunker de la Fiscalía Foto: Abel Cárdenas / Archivo EL TIEMPO

Por otra parte, la Sala encontró que las decisiones de instancia formularon una compulsa de copias para que se iniciara la investigación no fue atendida diligentemente por la Fiscalía.



La Corte dijo que si bien una compulsa de copias a favor de una autoridad de investigación penal no debe siempre suscitar una investigación, si debe servir como información relevante para que la entidad, como mínimo, evalúe si es necesario iniciar o no una.



Y reseñó que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establecen la obligación de todas las autoridades de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia en contra de las mujeres.



“La Corte Constitucional ha enfatizado en el deber de las autoridades judiciales de aplicar un enfoque de género en todas sus actuaciones y en el ejercicio diligente de sus diferentes competencias. Para la FGN, ese deber se concreta en la investigación del caso que ha sido objeto de análisis en esta oportunidad con base en las manifestaciones de la accionante sobre su intención de que se avance en el proceso penal”, dijo la Corte.



Por ello, el alto tribunal precisó que en este caso “era imprescindible que las autoridades a quienes se compulsó copias valoraran la necesidad de iniciar alguna investigación. Esa conducta mínima exigida de quienes recibieron las copias resulta incompatible con la respuesta recibida de la FGN en la que se indicó que no se encontraba la compulsa de copias”.



Por eso, la Corte instó a la Fiscalía a establecer un mecanismo idóneo, adecuado y expedito para atender con celeridad las compulsas de copias que formule cualquier juez de tutela del país. “Si tal mecanismo ya existe, se insta a la FGN para que lo divulgue y verifique que este es aplicado por los funcionarios de esa entidad.



