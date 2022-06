El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la la nulidad del nombramiento del Director del Departamento de la Presidencia de la República Víctor Muñoz.



Esto al encontrar probado que se infringió la ley de cuotas que establece que el 30 por ciento de los cargos deben estar ocupados por mujeres.

El 20 de abril el mismo Tribunal tumbó el nombramiento del ministro de Defensa Diego Molano Aponte, pero para el momento de la decisión se habían hecho nuevos nombramientos que garantizaban que se estaba cumpliendo con la norma.



En el nuevo fallo sobre el nombramiento de Muñoz el 5 de febrero del año pasado, el Tribunal dice que para ese momento de los 6 departamentos administrativos existentes, solo 1 estaba a cargo de una mujer.



"Por lo anotado, la argumentación expuesta por los demandantes está llamada a prosperar, pues para cumplir con la ley de cuotas del 30% en los cargos del máximo nivel decisorio, de los 6 departamentos administrativos como mínimo 2 debían estar a cargo de mujeres. Sin embargo, ello no fue así dado que, a la fecha de expedición del acto administrativo demandado y de presentación de la demanda, solo uno (1) de ellos estaba ocupado por una mujer, incumpliéndose así con los mínimos exigidos por el artículo 4.° de la Ley 581 de 2000, pues al haberse nombrado a un hombre mediante el Decreto 133 de 5 de febrero de 2021, se contaba con menos del 30% de participación

de la mujer en los citados cargos", se lee en el fallo.

En el proceso la Presidencia señaló entre otros, que en el DAPRE delos 38 cargos del nivel directivo en su planta de personal, 18 son ocupados por mujeres y 20 por hombres, y que no hay una enumeración legal taxativa sobre los cargos que son considerados de 'máximo nivel decisorio' por lo que no se puede afirmar que el cargo de Muñoz entre en esa categoría.



"El Presidente de la República ha cumplido los mínimos legales de participación de la mujer en los cargos de máximo nivel decisorio, incluyendo los de director de departamento administrativo y sus equivalentes", dijo la presidencia en la contestación de la demanda.



La Procuraduría respaldó la posición de la Presidencia y dijo que no prosperaba la nulidad del nombramiento al considerar que no hubo incumplimiento a la ley de cuotas.

Las razones del Tribunal

En el fallo el tribunal indicó que los cargos de 'máximo nivel decisorio' "son aquellos de la mayor jerarquía en la organización en los que se ejerce la dirección general del

organismo", entre ellos el cargo de director de departamento administrativo.



Igualmente señala que "es claro que de los 6 departamentos administrativos

actualmente existentes, el 30% debía estar ocupado por mujeres, lo que equivale a 1.8 que, por este decimal, se aproxima al número entero siguiente, que en este caso concreto es 2. Por tanto, es evidente que dos (2) de los departamentos administrativos debían estar ocupados por mujeres, para cumplir la cuota mínima legal en esta categoría de cargos de alto nivel decisorio".



El fallo insta al presidente Iván Duque "para que se dé cumplimento lo dispuesto en los artículos 1.°, 2.° y 4.° de la Ley 581 de 2000, al momento de nombrar a directores de departamento administrativo, observando la cuota mínima del 30% de participación de la mujer".

