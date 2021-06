Víctimas sí pueden pedir subsidio de vivienda por segunda vez

La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que las víctimas del conflicto, tanto de desplazamiento como de despojo, sí pueden pedir el subsidio familiar de vivienda por segunda vez.



Así lo señaló el alto tribunal al condicionar un artículo de la Ley 3ª de 1991 que decía que dicho subsidio, para vivienda de interés social, se concede por una sola vez, salvo aquellos casos en los que esas viviendas hayan sido afectadas por desastres naturales o atentados terroristas.



Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes, la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de dicho artículo para que quede claro que los beneficiarios del subsidio, víctimas del conflicto, sí pueden volver a presentar la solicitud.



El condicionamiento, además, abarca a todas aquellas personas que hayan visto afectado su derecho a la vivienda digna por razones ajenas a su voluntad.



El pronunciamiento de la Sala Plena se dio a la hora de estudiar una demanda presentada por la Comisión Colombiana de Juristas que señalaba que "las víctimas del conflicto armado afectadas por el despojo, abandono, pérdida o menoscabo de su vivienda tienen derecho a recibir del Estado, como medida de reparación, una solución de vivienda que les permita mejorar sus condiciones de vida".



​

En su criterio, esa solución no se puede limitar a "la entrega de la misma, al momento del retorno, por el acceso previo a una solución de vivienda de las establecidas como subsidio familiar de vivienda en los artículos 5 y 6 de la ley 3 de 1991".



Se definió que, la condición de que todo fuera por una sola vez debía aclararse para que no se confundiera la obligación de reparar integralmente a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos con el otorgamiento de subsidios, entre otros.



"La realidad de la situación de las víctimas del conflicto armado requiere que en la

mayoría de los casos la restitución de tierras conlleve la reconstrucción o mejora de

las soluciones de vivienda ubicadas en los predios como elemento fundamental del

retorno y del acceso a servicios públicos", decía la demanda.



