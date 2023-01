La Corte Constitucional falló a favor de la periodista Vicky Dávila y revocó una orden de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá que la había declarado civilmente responsable y ordenado que pagara una indemnización a favor del coronel de la Policía Jorge Hilario Estupiñán Carvajal, por una serie de comentarios que realizó en la emisora La FM en la presentación de una noticia sobre presunta corrupción que involucraría al oficial.



(Lea: Corte Suprema cita a Gustavo Bolívar por denuncias de explotación en el Congreso)



Esa condena había sido dictada en contra de RCN y la periodista el 15 de octubre de 2020 al estudiar una demanda presentada por el oficial. El caso llegó hasta la Corte Constitucional por una tutela que acaba de revocar esa decisión.



El caso comenzó cuando Dávila era directora de la emisora La FM y emitió una grabación en la que se registraban presuntos actos de corrupción que involucraban al entonces coronel Estupiñán Carvajal.



El audio se emitió el 6 de mayo del 2014 y el 14 de ese mes, la periodista entrevistó al entonces inspector de la Policía, general Yesid Vásquez Prada, para establecer en qué iban las investigaciones contra Estupiñán, quien luego fue llamado a calificar servicios.



(Lea: Futbolistas no pueden ser cosificados: Corte ordena a MinDeporte revisar reglas)



Por esa información, Estupiñán demandó civilmente a Dávila y a La FM, y el 15 de octubre de 2020, el Tribunal los condenó al pago de perjuicios, afirmando que en el programa radial se "presionó, increpó, exhortó a la entidad investigadora del aquí demandante (el coronel Estupiñán), no solo para que lo apartara del cargo inmediatamente, sino que además prejuzgó su conducta tildándolo de corrupto".

Con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la Sala consideró que se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y a las libertades de expresión, información y prensa de la periodista Victoria Dávila Hoyos y RCN al declararlos civilmente responsables.



(Lea: Gustavo Moreno: 'fui instrumentalizado, uno es una ficha de quitar y poner')



"En efecto, se aclaró que la autoridad judicial debió analizar en su integridad la noticia (no solo la entrevista al Inspector de la Policía) a efectos de determinar si operaba la protección respecto de la libertad de información o de opinión", dice la decisión.

La Sala dijo que la noticia debía ser valorada en su conjunto y en el contexto de las manifestaciones de los otros participantes de la emisión y determinó que no era posible concluir que Dávila "hubiese llamado corrupto al Coronel (r), sino que la expresión demandada se encontraba protegida por su libertad de expresión y opinión".



En la entrevista con el general Yesid Vásquez Prada, Dávila dijo que la grabación mencionada era contundente, que ya llevaba en manos de la Policía un mes, por lo que ya debería de haber alguna decisión "mínimamente de tener a este señor separado del cargo para que no haga más contratación porque evidentemente está queriendo direccionar la contratación en ese departamento y eso es corrupción eso no tiene vuelta de hoja".



(Lea: Álvaro Córdoba: las anomalías en mi caso fueron pasadas por alto por Petro)



Al revisar este asunto, la Corte Constitucional dijo que esa afirmación "constituye parte de una opinión sobre el contenido de la grabación que, para la periodista, habría sido evidente un direccionamiento de la contratación, lo cual podría traducirse en un hecho de corrupción. Ello, en el marco de la protección de los derechos a la libertad de expresión y opinión, no necesariamente se traduce, como lo interpretó el Tribunal, en que se hubiese tildado de corrupto al general".



"Una lectura como la que realizó el Tribunal podría dar lugar a una censura a la forma en la que esta mujer ejerce el periodismo. Este error es manifiesto, y tiene una incidencia directa en la decisión de determinar la responsabilidad civil de la periodista", agrega el falllo.



"Tal como se anunciaba en el análisis del defecto por violación directa de la Constitución, la forma en la que la accionante se refiere puede ser una expresión escandalosa, la cual encuentra protección a la luz de la libertad de expresión, la cual debe ser valorada en su conjunto con el contexto propio de la entrevista y la protección al derecho de hacer denuncias públicas sobre posibles actos de corrupción de funcionarios públicos", asegura la decisión.



(Lea: Excongresista Roberto Herrera fue condenado por liderar una red de corrupción)

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia