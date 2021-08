Consejo de Estado falla de nuevo contra Janssen por contratos de vacunas

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Gobierno a revelar los contratos firmados para la adquisición de las vacunas contra el covid-19 en dos decisiones diferentes fechadas los días 11 y 13 de mayo, que correspondieron a análisis de recursos presentados por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción y el abogado Ramiro Bejarano, respectivamente.



Contra esas decisiones, Janssen Cilag S.A presentó dos tutelas diferentes ante el Consejo de Estado que fueron negadas. La primera la reveló EL TIEMPO ayer 11 de agosto. La segunda, en poder de este diario, tiene un elemento clave pues levanta la suspensión provisional de la orden que había emitido el Tribunal.



(Lea el primer fallo negado acá: Corte niega tutela contra orden de entregar contratos sobre vacunas covid)

¿En qué consiste este embrollo? Janssen Cilag S.A presentó dos tutelas. Una contra el fallo que favoreció al Instituto y otra contra el que favoreció al abogado Ramiro Bejarano. Ambas decisiones del Tribunal ordenaron, en esencia, lo mismo: entregar los contratos firmados por la Unidad de Gestión del Riesgo y por la Fiduprevisora.



Las tutelas le correspondieron a los magistrados Sandra Ibarra y Gabriel Valbuena y fueron apoyadas por AstraZeneca y Pfizer, así como por el Gobierno, argumentando que los contratos son reservados, que su publicación tiene riesgos para las empresas y para el Plan de Vacunación y que, ninguna de las farmacéuticas pudo defenderse en los procesos en el Tribunal.



(Le puede interesar: Los contratos para la compra de vacunas que tribunal reveló por error)



En el proceso que cursó en el despacho de la magistrada Ibarra se ordenó la suspensión provisional de la orden del Tribunal el 28 de mayo de 2021, cosa que no sucedió en el proceso a cargo del magistrado Valbuena. En todo caso, ambos fueron negados. ¿Por qué? EL TIEMPO le explica.

La primera decisión

Al estudiar la tutela promovida por Janssen contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en relación con el estudio del recurso de insistencia del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, el alto tribunal señaló que la tutela no procede porque en el tribunal está pendiente de resolverse un recurso de nulidad y de aclaración que interpuso el gobierno contra ambas decisiones.



Lo anterior, por las características del recurso de insistencia que interpuso el Instituto ante la negativa del Gobierno de entregarle los contratos en derecho de petición: "Si bien el objeto del recurso de insistencia es validar o no la restricción de acceder a una información al ser calificada como reservada, según las circunstancias propias de cada caso, es deber del Juez de conocimiento realizar un juicio de valoración lo cual, en el caso concreto, se traduce en un análisis desde el respeto de los derechos fundamentales que este mecanismo protege".



(Le puede interesar: Los precios que Colombia pagó por las vacunas contra el covid-19)



"Sería del caso entrar a decidir el asunto de fondo, sin embargo, de conformidad con el recuento de las actuaciones judiciales adelantadas, se observa que, actualmente, se encuentra pendientes de resolución por parte de la subsección B de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitudes de adición y aclaración de la sentencia proferida, así como varios incidentes de nulidad propuestos, entre estos, aquel presentado por las mismas sociedades hoy accionantes", dice el fallo en poder de EL TIEMPO.



"En concordancia con lo dicho, se recuerda que la existencia de un proceso judicial en curso hace que la tutela sea un mecanismo improcedente, pues en el sistema jurídico no puede permitirse el paralelismo o la concurrencia de competencias entre el juez natural del asunto, y el juez constitucional de acción de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y otro, como aquí se propone", dice la decisión.



"En ese orden de ideas, las pretensiones de la presente acción resultan a todas luces improcedentes, ya que la autoridad judicial competente para decidir acerca de la presunta nulidad por falta de vinculación de las sociedades Janssen Cilag S.A. y otras, al proceso de insistencia iniciado por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, es el Tribunal accionado, quien se encuentra pendiente de decidir acerca de diferentes solicitudes elevadas por las partes".



(Le puede interesar: Los recursos que buscan impedir entrega de contratos de vacunas covid)



Por esa razón, el fallo además ordenó "la medida cautelar decretada mediante auto del 28 de mayo de 2021".

El segundo fallo

El magistrado Gabriel Valbuena estudió la tutela de Janssen contra el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el caso del recurso de insistencia que presentó el abogado Ramiro Bejarano luego de no estar conforme con la negativa que le dio el Gobierno a entregar los contratos vía derecho de petición.



Fue en este trámite que, por orden del Consejo de Estado, el Tribunal entregó los contratos reservados suscritos con AstraZeneca y Pfizer que aportó al proceso la Unidad de Gestión de Riesgo, y que el alto tribunal público sin la debida reserva.



El fallo negó por improcedente la tutela al estimar que la orden del Tribunal "no ha cobrado firmeza en tanto, a la fecha, la solicitud de adición, aclaración y corrección formulada dentro del citado proceso no ha sido resuelta".



(Le puede interesar: Duque califica de 'grave' la divulgación de contratos de vacunas)



"Razón por la cual mal haría esta Sala en pronunciarse de fondo, cuando quiera que el juez natural de la causa no ha resuelto, de manera definitiva, el recurso de insistencia instaurado por el señor Ramiro Bejarano Guzmán. Adicional a ello, se observa que, incluso, Janssen Cilag, el Ministerio de Salud y la Ungrd formularon, ante el mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incidente de nulidad, el cual tampoco ha sido resuelto", agrega la decisión.



"Así las cosas, es claro para la Sala que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto los recursos ordinarios y los incidentes que interpusieron Janssen Cilag y otras entidades contra la providencia del 13 de mayo de 2021 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como juez natural del recurso de insistencia, no han sido resueltos, por lo que se rechazará por improcedente la presente acción de tutela", dice el recurso en poder de EL TIEMPO.



(Le puede interesar: Consejo de Estado admite error en publicación de contrato de vacunas)

justicia@eltiempo.com

En Twitter: justiciaET

Lea más noticias de Justicia

-Menores reclutados por Farc: las cuentas de la JEP triplican las que había



-Presidente de Haití se salvó de un ataque armado 17 días antes de su muerte



-La historia de la primera mujer al mando de un avión Hércules de la FAC