La Corte Suprema de Justicia recordó que las vacaciones son un derecho que tiene un trabajador y que, por tanto, las mismas no se pueden autorizar con ningún tipo de condición o reparo.



“El derecho a gozar de un periodo vacacional, implica que el empleado logre una total desconexión, tanto física como mental, con las funciones o labores que tiene a su cargo, no pudiendo estar sometido al estrés de pensar que su trabajo se incrementa día a día, por el simple hecho de estar haciendo uso de su prerrogativa y no contar con el correspondiente apoyo humano que impida tal situación”, dijo la Corte.



Así lo dijo al estudiar una tutela que presentó un juez de ejecución de penas que solicitó al Tribunal Superior de Villavicencio la concesión de vacaciones por un año de servicios, que fue negada bajo la excusa de que no había “disponibilidad presupuestal para la remuneración de reemplazo por las vacaciones exigidas”.



También dijo que el despacho contaba con una alta carga laboral que superaba los 1.200 procesos, de los cuales, por lo menos el 90 % se tramitaban con persona privada de la libertad, razón por la que semanalmente se atendían aproximadamente entre 100 y 150 peticiones, entre otros.



En primera instancia, la Sala Laboral de la Corte dijo que se le vulneró el derecho al descanso al juez y ordenó al Tribunal de Villavicencio conceder las vacaciones y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Villavicencio que expida el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar un reemplazo al titular del juzgado.

El fallo fue impugnado y llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema que ratificó la decisión a favor del trabajador y señaló que el “derecho al descanso se concibe como una prerrogativa de índole superior, que le permite al trabajador separarse de manera temporal de sus actividades laborales para disfrutar de otras que le proporcionan placer, esparcimiento, relajación, lo cual permite mantener el equilibrio físico y mental necesario para lograr su realización como individuo, afianzar su lazos familiares y continuar, posteriormente, aportando sus servicios a la comunidad”.



La Sala dijo que para la materialización de las vacaciones, “no es dable exigirle que acuda a litigios dispendiosos (como tener que poner una tutela) en cuyo decurso la afectación bien puede agravarse en la medida en que, más trabaje sin pausa alguna, el agotamiento será mayor”.



La Corte señaló que el trabajador tiene derecho a descansar, sin pensar en que su ausencia el trabajo se incrementa, porque “resultaría contrario a la dignidad humana exigirle a un trabajador que, una vez termine su periodo vacacional y se reintegre a su trabajo, proceda a evacuar las tareas que le fueron acumuladas durante su ausencia, más aquellas que diariamente se van generando, ya que tal situación lo llevaría a un pronto desgaste mental y físico injustificado e innecesario”.



“Adicionalmente, debe reiterarse que el reconocimiento de las vacaciones no puede estar supeditado a motivaciones técnicas que van en desmedro de las condiciones físicas y mentales (del trabajador”, señaló.



Así, la Corte Suprema insistió en que “las vacaciones debe estar libre de condicionamientos administrativos o laborales, ya que ellos no deben ser una carga que el empleado tenga que soportar, toda vez que, se insiste, el descanso constituye un derecho fundamental que tienen todos los trabajadores, de ahí que no puede ser comprometido o perturbado en virtud de la presión psicológica que se puede crear en el trabajador que es consciente del hecho de que, por su ausencia, su puesto de trabajo se está congestionando de trabajo y el Despacho al cual presta sus funciones, se está afectando por el simple hecho de hacer uso de una prerrogativa fundamental”.



